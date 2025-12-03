Al Career Day a Splimbergo 30 aziende e 111 studenti dell’IIS Il Tagliamento

Grande partecipazione alla terza edizione del Career Day, organizzata dal COMET – Cluster Metalmeccanica FVG in collaborazione con l’I.I.S. Il Tagliamento di Spilimbergo (PN), Adecco Confindustria Alto Adriatico Ditedi E Regione FVG. L’evento, ospitato presso la sede dell’istituto, ha coinvolto 30 aziende del territorio e 111 studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Meccanica, meccatronica ed energia e Informatica e telecomunicazioni. Oltre 370 i colloqui conoscitivi, affiancati da 4 laboratori tematici, tenuti da esperti del settore ad alto contenuto orientativo.

Oltre all’incontro diretto tra studenti e imprese, il Career Day ha lanciato un messaggio forte sull’intelligenza artificiale che, lungi dall’essere un pericolo per chi entra nel mondo del lavoro, apre invece a nuove competenze e opportunità. “I tecnici smart del futuro non temeranno automazione e robotizzazione – commenta il direttore del Comet, Saverio Maisto -, perché sapranno utilizzare l’intelligenza artificiale come un alleato strategico, da integrare nel proprio percorso professionale. L’IA, prima tecnologia ad aver impattato la società prima ancora di università e aziende, oggi è uno strumento capace di generare valore, e potrà diventare motore dell’evoluzione, mentre i lavori a basso contenuto creativo e operativo, sia in produzione che in ufficio, sono destinati a scomparire”.

L’iniziativa ha favorito ancora una volta la collaborazione tra territorio, enti e istituti scolastici, uniti nel sostenere progetti dedicati agli studenti. I quattro laboratori, curati da Adecco, Ditedi, Confindustria Alto Adriatico e Regione FVG e organizzati in parallelo ai colloqui, hanno approfondito temi centrali per il futuro dei giovani: intelligenza artificiale, nuove competenze richieste dal mercato, opportunità per valorizzare talenti, supporto nella costruzione di curriculum efficaci. Un plauso agli organizzatori da Lavinia Clarotto di Alto Adriatico Energia, che ha condotto uno dei laboratori tematici sulle nuove opportunità occupazionali legate alla transizione energetica. “Ho incontrato ragazzi attenti e sinceramente interessati, e una scuola aperta al dialogo con le aziende del territorio, al lavoro e alle professioni del futuro”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa la dirigente scolastica dell’IIS Il Tagliamento, Lucia D’Andrea: “Il Career Day è un appuntamento, ormai consolidato, di grande valore per i nostri studenti. Si tratta di un momento prezioso che rafforza il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, e permette agli studenti di cogliere nuove prospettive, comprendere le competenze richieste dal tessuto produttivo locale, avvicinarsi con maggiore consapevolezza al proprio futuro professionale. Ringrazio le aziende partecipanti per la loro disponibilità e per il contributo concreto alla crescita dei ragazzi”.

Tra le aziende partecipanti all’evento: Bouvard Italia Spa, Casagrande Spa, C*Blade Spa, Centauro Srl, C.M.R. Srl, Coltellerie Maserin Snc, Elletielle Srl, Emc Gems Srl, Fonderie Pandolfo Spa, Gruppo Pittini, Latofres Srl, Martinuzzo Emilio Di Martinuzzo Gino E C. Sas, Mec-2 Srl, Meccanica Hi Tech Srl, Omnia Energy 3 Srl, Omnia Evo Srl, Oreste Frati Srl- Fox Group, Pietro Rosa Tbm Srl, Pmp Pro-Mec Spa, Pro Consulting Srl, Ros Srl, Sacilese Industriale Vetraria Srl, Siap Spa, Tecnest Srl, Tecno 3 Ita Srl, Tecnomek Spa, T.S.M. Srl, Veolia Water Technologies Italia Spa, Video Systems Srl, Vipaco Srl.