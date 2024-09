Al cinema Visionario di Udine apre BU.CHETTO

In arrivo un nuovo Format di ristorazione sul red carpet del Visionario di Udine: BU.CHETTO, smash burger and cocktails, che aprirà all’interno del cinema Visionario nel cuore di Udine venerdì 20 settembre. L’idea nasce dal desiderio di Simone Maion, amministratore di Postaccio srl, e del team BU.CO di portare un’esperienza unica, in cui il fast food incontra la qualità e il grande schermo. Vogliamo che BU.CHETTO diventi un punto di riferimento per chi ama il buon cibo e il cinema.

La nostra specialità saranno gli SMASH burger veri con un POTATO bun eccezionale realizzato da Mamm ciclofocacceria e carne di manzo di eccellente qualità al quale aggiungiamo solo 1% di sale!!!Tutto naturale e genuino come piace a noi.

A BU.CO, il nostro hamburger è servito in chiave gourmet, con una carne alta e la possibilità di scegliere la cottura desiderata, cotta al bbq affumicata e servita su pan brioches, una vera esperienza !! BU.CHETTO sarà diverso. Lo smash burger segue una filosofia completamente diversa: la carne viene pressata sulla piastra fino a ottenere una croccante crosticina all’esterno, che racchiude tutto il sapore e i succhi. Non ci saranno richieste di cottura qui, perché lo smash burger è pensato per essere sempre ben cotto, con una caramellizzazione intensa, una consistenza irresistibile, golosa e meravigliosa. In questo modo, ogni morso sarà un’esplosione di gusto, con una carne succosa e un contrasto di consistenze che renderanno il nostro smash burger una vera e propria esperienza da vivere; insomma sarà una novità nel modo di interpretare il fast food.

Tra le varie offerte di questo nuovissimo locale, c’è il lobster roll, un panino morbido e burroso, farcito con aragosta fresca e succosa. Una vera esplosione di sapori che richiama la tradizione dei sapori della costa orientale degli Stati Uniti.

Abbiamo a cuore l’impatto ambientale, per questo tutto il nostro cibo e le nostre bevande saranno serviti in materiali riciclabili, per un’esperienza non solo gustosa ma anche eco-friendly.

A BU.CHETTO non ci fermiamo solo al cibo. Abbiamo capito che i nostri cocktails sono un elemento distintivo, per questo li riproponiamo con grande orgoglio.

Il nostro staff ha un’esperienza unica e variegata, con background che vanno da Milano a Londra, da New York fino alle Filippine. Questa diversità si riflette in una drink list creativa e ricercata. Utilizziamo tecniche avanzate come l’infusione al roner, il fat wash e sciroppi preparati direttamente da noi. La nostra offerta spazia dagli aperitivi freschi e frizzanti agli after dinner sofisticati, senza dimenticare un’ottima selezione di cocktails analcolici per chi preferisce qualcosa di leggero ma comunque pieno di gusto. Che sia per accompagnare uno smash burger o per gustare qualcosa di speciale durante una serata al cinema, i nostri cocktails sapranno sorprenderti e soddisfare ogni palato.