Al Cro di Aviano finanziamento di 1,8 milioni di euro dal ministero della Salute

“Negli ultimi anni abbiamo compiuto scelte importanti, investendo risorse significative nella stabilizzazione dei ricercatori precari del Cro di Aviano e rafforzando il legame tra ricerca, formazione e assistenza clinica, anche con l’insediamento della Scuola di specializzazione in Oncologia medica dell’Università di Udine all’interno dell’Istituto avianese. Sono decisioni determinanti che permettono ai professionisti della ricerca di programmare con maggiore serenità il proprio futuro e di esprimere al meglio talento e competenze. I risultati che vediamo oggi, premiati dal ministero della Salute, ne sono una conferma concreta”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo oggi al Centro di riferimento oncologico di Aviano in occasione della presentazione dei quattro progetti di ricerca selezionati nell’ambito del bando di ricerca finalizzata del ministero della Salute, che ha destinato all’Irccs avianese un finanziamento complessivo di 1,8 milioni di euro. Presenti anche il direttore scientifico dell’Irccs avianese Gustavo Baldassare e il direttore sanitario Valter Gattei.



“Il Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto Riccardi, complimentandosi con i ricercatori che hanno realizzato i progetti – è stata la prima Regione a investire in modo strutturale sulla stabilizzazione dei ricercatori. Si tratta di una scelta strategica sul capitale umano, che consente di trattenere competenze e valorizzare i giovani talenti. Due dei quattro progetti finanziati sono infatti guidati da ricercatori under 40: un segnale importante della qualità del lavoro svolto e della vitalità scientifica dell’Istituto”.

Riccardi ha quindi evidenziato come il riconoscimento ottenuto in un bando particolarmente impegnativo e selettivo – che a livello nazionale ha finanziato 370 progetti su oltre 1.431 presentati – confermi la validità del percorso intrapreso. “Continueremo – ha assicurato l’assessore – a investire in questa direzione, anche attraverso lo sviluppo di progetti strategici, come la Protonterapia e il rafforzamento ulteriore dell’integrazione tra ricerca e assistenza clinica in stretta collaborazione con il sistema universitario”.

“Garantire stabilità e prospettive ai ricercatori – ha concluso l’esponente della Giunta regionale – significa mettere le basi per risultati concreti nella cura dei pazienti e per il consolidamento dell’eccellenza del Cro di Aviano e dell’intero sistema sanitario regionale e nazionale”.