Al Siot il premio imprese per la sicurezza di INAIL e Confindustria

Siot, Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino ha ottenuto il massimo riconoscimento nell’ottava edizione del “Premio Imprese per la sicurezza”, organizzato da Confindustria e INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI – Associazione Premio Qualità Italia e di ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento.

La cerimonia di consegna di questo importante riconoscimento si è tenuta mercoledì 8 maggio a Roma presso la sede dell’Inail alla presenza del Presidente e della Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto e Chiara Gribaudo, del Vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini e del Presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo.

Al premio hanno partecipato quasi 1.500 aziende italiane attive in tutti i settori industriali.

A Siot-TAL, alla sua terza partecipazione al concorso e sempre inserita tra i finalisti, è stato assegnato l’Award, il livello più alto del premio, a testimonianza di come la commissione abbia valutato il sistema della sicurezza dell’azienda come eccellente e di riferimento per le altre aziende italiane, attribuendole inoltre il punteggio più elevato in assoluto.



“Questo premio è uno dei risultati tangibili – ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato della SIOT, Alessio Lilli – della strategia e delle azioni intraprese dalla dirigenza della Siot-TAL e condivise da tutti i lavoratori e dalla rappresentanza sindacale interna dedicata alla sicurezza (RLS). Alla sicurezza dedichiamo da anni massima attenzione, con corsi, aggiornamenti e verifiche costanti. Siamo fieri per questo riconoscimento di INAIL e Confindustria; è uno sprone ulteriore per proseguire con ancor più convinzione su questa strada verso il vero e unico obiettivo possibile in questo campo: Zero. Zero infortuni, zero incidenti”.

Siot-TAL ha introdotto da oltre un anno un programma di miglioramento della cultura della sicurezza per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza di tutti i dipendenti e contrattisti dell’azienda.

Il programma pone l’enfasi sulla sicurezza basata sui comportamenti (BBS – Behavior Based Safety). La BBS stimola a riconoscere l’impatto delle proprie azioni, ad adottare comportamenti sicuri e a sviluppare consapevolezza al fine di ridurre i pericoli, prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

Il “Premio Imprese per la sicurezza” è rivolto a tutte le aziende, anche non aderenti al sistema Confindustria, ed è stato assegnato, secondo il punteggio raggiunto (alla fascia più alta sono stati assegnati gli Award e a seguire i Prize) a seguito di un lungo iter di valutazione che ha previsto anche visite in azienda.

La Commissione ha visitato gli impianti di Siot-TAL nello scorso mese di aprile, eseguendo sopralluoghi nel Parco Serbatoi di San Dorligo della Valle, al Terminale Marino e in alcuni cantieri.

Il Comitato tecnico scientifico – costituito da esperti di Confindustria, Inail, APQI ed Accredia – ha individuato una rosa di finalisti tra i quali il Comitato di Premiazione (composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico) ha scelto i vincitori dei premi.

Oltre che a Siot, l’Award è stato riconosciuto anche a Maersk H2S Safety Services Italia Srl e a Diasen Srl.