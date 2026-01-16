Al via i 16 bandi 2026 con dotazione di oltre 5,4 mln

“Con l’approvazione dei bandi cultura 2026, mettiamo in campo uno stanziamento complessivo di 5 milioni e 435 mila euro a copertura di sedici avvisi pubblici, rafforzando il sostegno al sistema culturale regionale e introducendo due importanti novità: un bando dedicato al percorso di avvicinamento a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e un avviso speciale per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi”. Lo ha dichiarato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, annunciando l’approvazione da parte della Giunta regionale dei bandi annuali cultura per il 2026. L’intervento regionale si articola in avvisi ordinari e avvisi per progetti locali, confermando un’impostazione che punta a sostenere sia iniziative di rilievo regionale sia progettualità diffuse sul territorio, valorizzando linguaggi, discipline e comunità locali. Tra gli elementi di maggiore rilievo, l’introduzione di un avviso tematico dedicato a Pordenone Capitale italiana della Cultura, pensato per accompagnare il territorio verso l’appuntamento del 2027 attraverso iniziative culturali di qualità; un avviso speciale per i progetti locali dedicati all’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, che sostiene eventi e attività culturali ispirati ai valori e al lascito del Santo.

I bandi sono rivolti: ai Comuni, con esclusione dei bandi relativi alle pubblicazioni periodiche e non periodiche, agli enti pubblici culturali e alle associazioni culturali che non hanno avuto accesso ai bandi triennali. Per gli avvisi ordinari i contributi concedibili vanno da un minimo di 15mila euro a un massimo di 35mila euro. Per gli avvisi per progetti locali gli importi variano da 4mila a 10mila euro. Gli enti locali possono presentare una sola domanda su uno degli avvisi ordinari oppure su uno degli avvisi per progetti locali. Gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, comprese le articolazioni territoriali di enti nazionali e i consorzi a totale partecipazione pubblica, possono presentare una domanda sull’avviso ordinario e un’ulteriore domanda sull’Avviso creatività per un progetto diverso. I soggetti privati (diversi dalle persone fisiche) e le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche possono presentare una domanda su un avviso ordinario o locale e un’ulteriore domanda sull’avviso creatività.

Di seguito l’elenco degli avvisi approvati, con la relativa dotazione finanziaria: Eventi e festival di spettacolo dal vivo – musica, danza e prosa (225.000 euro) Stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo – musica, danza e prosa (300.000 euro) Attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali (800.000 euro) Valorizzazione della cultura cinematografica (400.000 euro) Divulgazione della cultura umanistica e artistica (650.000 euro) Divulgazione della cultura scientifica (400.000 euro) Manifestazioni espositive e arti visive, fotografia e multimedialità (150.000 euro) Creatività e incontro tra mondo produttivo e cultura – avviso tematico (200.000 euro) Gli importi per gli avvisi su progetti locali sono i seguenti: Spettacolo dal vivo – progetti locali (80.000 euro) Cinema – progetti locali (80.000 euro) Divulgazione cultura umanistica o scientifica – progetti locali (30.000 euro) Attività espositive – progetti locali (30.000 euro) Pubblicazioni periodiche – progetti locali (100.000 euro) Pubblicazioni non periodiche – progetti locali (100.000 euro) Per gli avvisi ordinari e locali le date di apertura e chiusura dei singoli bandi ordinari e locali vanno dal 19 gennaio al 19 febbraio. Gli avvisi tematici sono per Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 (100.000 euro, finestra temporale per la presentazione delle domande dal 2 al 31 marzo) e per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (100.000 euro, finestra temporale per la presentazione delle domande dal 4 maggio al 4 giugno). “Con questi bandi – ha concluso Anzil – la Regione conferma una politica culturale che unisce programmazione, pluralità di linguaggi e attenzione ai territori, sostenendo la cultura come motore di crescita civile, sociale ed economica del Friuli Venezia Giulia”. Un Infoday di presentazione degli avvisi pubblici si svolgerà lunedì 19 gennaio, alle 10, nell’Auditorium “Antonio Comelli” del Palazzo della Regione di via Sabbadini 31, Udine, che potrà essere seguito anche in streaming.