Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Lestizza

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Lestizza, sito in via San Biagio, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantisce ai cittadini di Lestizza la continuità di tutti i servizi viene garantita attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Basiliano, sito in via Manzoni, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45.