Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Mereto di Tomba

Poste Italiane comunica che a partire da sabato 11 ottobre l’ufficio postale di Mereto di Tomba, sito in via Divisione Julia, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Mereto di Tomba la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Sedegliano, sito in Piazza Roma, che per tutta la durata dei lavori sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45.