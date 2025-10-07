Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Paluzza

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Paluzza, sito in via Divisione Julia, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nella fase di avvio dei lavori, i cittadini potranno recarsi all’ufficio postale di Treppo Carnico, sito in via Giacomo Matteotti, 3 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Successivamente, nei pressi della sede di Paluzza, verrà allestito uno sportello temporaneo dedicato.