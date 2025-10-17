Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Ronchis

Poste Italiane comunica che a partire da giovedì 23 ottobre l’ufficio postale di Ronchis, sito in via Maggiore, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Ronchis la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Latisana, sito in piazza Matteotti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.