Al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Terzo di Aquileia

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Terzo di Aquileia da giovedì 21 maggio sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

L’ufficio di Terzo di Aquileia sarà completamente rinnovato, cambierà il suo tradizionale aspetto: l’intera sala che accoglie i clienti verrà rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per non vedenti. Gli ambienti saranno impreziositi con arredi di alta qualità e soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a led a basso consumo energetico. Sarà inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste Italiane.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Cervignano del Friuli, sito in via Trieste, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Si ricorda che presso l’ufficio postale di Cervignano del Friuli è possibile prenotare il proprio turno indicando l’operazione che si desidera svolgere sul sito di Poste Italiane www.poste.it oppure in mobilità tramite le APP di Poste Italiane.

L’ufficio postale di Terzo di Aquileia riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.