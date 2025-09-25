Al via la manutenzione della centrale nucleare di Krsko



La centrale nucleare di Krsko in Slovenia sarà sottoposta a shutdown e scollegata dalla rete sabato sera per la manutenzione programmata, che durerà 29 giorni, messa in agenda dopo che l’impianto ha completato il suo 34/mo ciclo del combustibile e 511 giorni di funzionamento continuo a piena potenza. Lo riporta l’agenzia di stampa slovena Sta.

Il costo dei lavori varierà tra gli 80 e i 100 milioni di euro e i lavori saranno eseguiti da circa 600 dipendenti, che saranno assistiti da oltre 1.000 esperti provenienti da Slovenia, Croazia e altri paesi.