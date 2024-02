Al via la nuova campagna di comunicazione di Allianz Direct

La Compagnia assicurativa diretta, paneuropea, del Gruppo Allianz, presente in Italia, dove ha cambiato la sua denominazione da Genialloyd in Allianz Direct S.p.A., e presente anche in Germania, Olanda, Spagna e Francia, ha la missione di diventare “digitally unbeatable” e punta a “diventare la prima compagnia assicurativa online in Europa!”. Per aumentare la caratterizzazione e la riconoscibilità del suo brand, Allianz Direct ha rinnovato il logo e il sito web approcciando il cliente con un linguaggio fresco ed accattivante, tipico delle realtà digitali abituate a dialogare direttamente col consumatore.

La rivisitazione dell’immagine della Compagnia è supportata da una nuova campagna di comunicazione, che ruota intorno al concetto: “È semplice essere smart”; lo slogan trasmette la facilità con cui i clienti più attenti scelgono la convenienza, l’innovazione e l’efficienza del brand Allianz Direct. Il nuovo spot è on air dall’11 febbraio sulle principali reti televisive, sul web veicolato da contenuti display e native, sui canali social con una strategia multimedia che vede coinvolte le più note piattaforme. La creatività della campagna è firmata dall’Agenzia olandese Alfred; la pianificazione media è curata da Carat, parte del gruppo Dentsu, mentre gli adattamenti per il web e per il mercato italiano da EY Yello, la unit di EY dedicata a Branding, Comunicazione, Marketing ed Experience Transformation.