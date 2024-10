Al via la nuova edizione dell’Allianz Talent Program

Si è tenuta oggi nell’Auditorium della Torre Allianz a Milano la giornata di apertura della nuova edizione dell’Allianz Talent Program in Finance, Insurance and New Technologies, il Graduate Program esclusivo di Allianz S.p.A., la Compagnia di assicurazione guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora.

L’evento si è tenuto nell’Auditorium della Torre Allianz, a pochi giorni dalla festosa cerimonia di chiusura della precedente edizione con la consegna dei diplomi di Master a 19 partecipanti e che ha visto la partecipazione di Maurizio Devescovi Direttore Generale di Allianz S.p.A., Letizia Barbi Direttore Risorse Umane di Allianz S.p.A., Roberta Morici Head of Educational Services del Cefriel e Daniele Marazzina Direttore Scientifico del Master e Professore Ordinario del Politecnico di Milano, oltre alla presenza di tutti i responsabili e tutor aziendali dei giovani.

L’Allianz Talent Program offre gratuitamente alle ragazze ed ai ragazzi selezionati un Master universitario di II livello in Finance, Insurance and New Technologies della durata di due anni – co-progettato dal Politecnico di Milano, da Cefriel e da Allianz – e contemporaneamente l’assunzione negli uffici direzionali di Allianz S.p.A., Allianz Bank Financial Advisors ed AGCS con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Venticinque giovani, provenienti da tutt’Italia, sono stati selezionati per la nuova edizione del programma dedicato al Fintech mentre gli scorsi anni sono state realizzate anche tre edizioni focalizzate sui Big Data. Complessivamente hanno partecipato all’Allianz Talent Program 145 giovani, con un’equa proporzione tra maschi e femmine, e provenienza da diverse regioni italiane.

Letizia Barbi, Direttore delle Risorse Umane di Allianz S.p.A. ha dichiarato: “Siamo molto lieti di celebrare l’inizio di una nuova edizione dell’Allianz Talent Program, esperienza in cui crediamo fortemente. Allianz punta da sempre sul talento dei giovani e sul ritorno in innovazione e motivazione che la loro presenza promuove nella nostra organizzazione. Questo programma si inserisce strategicamente in una serie di iniziative uniche e sostenibili che rinnoviamo ogni anno per promuovere il merito negli studi, tra cui il progetto Dualità Scuola-lavoro e le borse di studio per gli studenti più meritevoli, tra i figli di dipendenti o agenti, fino alla laurea. Le ragazze ed i ragazzi che da oggi iniziano questo importante percorso con noi, a cui auguriamo ogni successo, potranno apprezzare l’esperienza nella nostra Azienda anche grazie alle molteplici iniziative di welfare che puntano al bilanciamento vita privata-lavoro”.

Ai neo inseriti viene offerta l’opportunità unica di acquisire le competenze strategiche per operare con efficacia in vari ambiti del settore finanziario e assicurativo: il Master in Finance, Insurance and New Technologies offre difatti una formazione interdisciplinare avanzata nei settori della matematica, statistica, economia, finanza, assicurazioni e gestione del rischio. Inoltre, viene dedicato un focus specifico alle tecnologie digitali, in particolare all’ambito della gestione dei dati, e alle metodologie di Project Management.

I partecipanti acquisiscono inoltre una conoscenza approfondita del mercato, divenendo in grado di padroneggiare le competenze teoriche e pratiche per analizzare e risolvere problemi complessi nei settori finanziari e assicurativi.

Parallelamente, le ragazze ed i ragazzi selezionati vengono assunti negli uffici direzionali di Allianz S.p.A., Allianz Bank Financial Advisors ed AGCS con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e possono così accedere ad una prima, importante esperienza lavorativa in affiancamento ai colleghi esperti che operano nelle unità strategiche di business.

Tra loro, Sara Hyka, cresciuta a Grosseto e laureata in Economia, che, come gli altri partecipanti, è al suo primo giorno in Allianz: “Vivo questa giornata con molta emozione e felicità perché è il primo passo verso il mio futuro.” “Indirizzarsi verso una carriera stimolante in un grande Gruppo internazionale, grazie all’eccellente opportunità di unire lavoro e formazione, vuol dire per me – ha aggiunto Laura Montrezza, della provincia di Milano e laureata in Giurisprudenza – non solo acquisire valore professionale ma anche personale. Siamo infatti tanti giovani che condividono lo stesso percorso e ci sarà modo di crescere insieme attraverso la costruzione di nuovi legami”. “Condivido la stessa emozione”, ha aggiunto Riccardo Pozzi, della provincia di Milano, laureato in Economia Aziendale, “voglio portare in Allianz la mia capacità di coinvolgimento e dinamismo e considero questa esperienza un grande investimento personale per la mia crescita”.

L’Allianz Talent Program consente in aggiunta lo sviluppo della learning agility, capacità di apprendere nuove competenze e di innovare per operare efficacemente in contesti differenti adattandosi ai cambiamenti e affrontando le sfide continue che presenta il mondo del lavoro.

In particolare, attraverso l’alternanza di lavoro e studio, i giovani svilupperanno un Project Work in Allianz, fondamentale per il completamento del Master, da realizzare con metodo scientifico, interfacciandosi “sul campo” con i referenti delle varie direzioni aziendali in veste di colleghi e tutor. Tra i project work sviluppati nelle edizioni passate, i partecipanti hanno analizzato alcuni modelli matematici per descrivere i danni da eventi naturali, hanno progettato un portale web per migliorare la customer experience e applicato i principi di behavioral economics nell’ambito della gestione dei sinistri. Nella loro vita lavorativa, la capacità di applicazione sul campo della teoria vista in aula o, induttivamente, la ricerca e acquisizione di conoscenze teoriche mirate per sistematizzare l’apprendimento sul lavoro sarà un elemento caratterizzante della loro vita professionale futura.

I giovani neo-inseriti alimentano anche la community di Allianz Alumni Italia nata per coinvolgere gli oltre 200 dipendenti del Gruppo Allianz che negli anni hanno frequentato un Master finanziato dalla Compagnia, anche in fasi diverse della loro vita lavorativa, con l’obiettivo di offrire l’opportunità di reverse mentoring basato sullo scambio, spesso intergenerazionale, di buone pratiche professionali.