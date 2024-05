Al via la prima consultazione pubblica per l’“Agenda di mandato” della Cciaa

Per la prima volta la Camera di Commercio Pordenone-Udine sottopone la sua “Agenda di mandato” ossia il suo programma pluriennale a una consultazione pubblica, in vista della sua approvazione, il prossimo luglio, da parte del Consiglio camerale. Cittadini, imprenditori, liberi professionisti o enti pubblici: tutti possono partecipare alla consultazione, che l’ente ha voluto attivare da oggi (lunedì 27 maggio) al 17 giugno per fare in modo che la sua azione per il mandato 2024-2028 sia quanto più possibile condivisa e partecipata.

Il “come” è facilissimo ma di grande importanza per l’ente. Sul sito www.pnud.camcom.it è già possibile accedere al questionario, che può essere compilato da chiunque sul territorio di Pordenone e Udine in pochi minuti. «Pochi minuti, ma per noi molto preziosi – spiega il presidente Giovanni Da Pozzo –: le indicazioni che riceveremo saranno tutte valutate e prese in considerazione e potranno andare ad arricchire al meglio le scelte che guideranno la nostra azione nei prossimi quattro anni».

Il presidente ha fatto dunque appello a «chiunque voglia dire la sua e fornirci utili indicazioni» ad andare sul sito e a compilare la scheda, che prevede anche alcune risposte aperte dove poter dare suggerimenti liberi. Il questionario è suddiviso in tre macrosezioni tematiche che corrispondono ad altrettante linee strategiche: sviluppo e competitività del territorio, sostegno e competitività delle imprese, efficienza e competitività dell’ente. Al primo gruppo fanno riferimento per esempio le azioni per rafforzare l’attrattività del territorio dal punto di vista culturale e turistico, ma anche per promuovere la tutela e regolazione del mercato e la giustizia alternativa. Il secondo gruppo fa riferimento ad attività varie, fra cui il supporto alle imprese con interventi di sostegno economico o l’accompagnamento delle imprese nella transizione digitale ed ecologica o ancora azioni per semplificare e sburocratizzare gli adempimenti a loro carico. Infine nel terzo gruppo troviamo, fra l’altro, azioni per migliorare l’efficienza e la semplificazione dei processi interni, rafforzare e integrare la comunicazione e l’immagine del gruppo Cciaa.

Per info, oltre al sito, è possibile contattare l’ufficio relazioni con il pubblico: [email protected].