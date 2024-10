Al via la rigenerazione dell’ex aerocampo Campoformido

Venerdì 25 ottobre alle 17.30 a Pasian di Prato nell’Auditorium Venier verrà presentato al pubblico il masterplan di rigenerazione dell’ex aerocampo Udine-Campoformido. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro soddisfatto per “l’avvio di questo straordinario percorso di rigenerazione urbana per un sito così ricco di storia e potenzialità. Su quello che è stato il luogo di nascita delle Frecce Tricolori nascerà il nuovo ‘Udine Innovation Hub’, un modello virtuoso di rigenerazione che coniuga natura, energia e innovazione in sintonia con la nostra visione di sostenibilità e valorizzazione del territorio. Siamo orgogliosi di contribuire a questa trasformazione che porterà nuova linfa e opportunità per tutto il territorio udinese”.

L’ex aerocampo, di proprietà della Regione, è stato oggetto di un percorso partecipativo che ha coinvolto la comunità e gli attori del territorio, per rivitalizzare questo sito iconico attraverso la sua valorizzazione storico-ambientale. L’obiettivo è renderlo un hub tecnologico per la ricerca, uno spazio multifunzionale connesso con il territorio circostante e i comuni limitrofi, dove troverà nuova sede la società FVG Energia, ma anche spazi multifunzionali, un museo dell’aviazione e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.