Al via la ristrutturazione dell’Ufficio postale di Raveo

Poste Italiane comunica che a partire da sabato 29 novembre l’ufficio postale di Raveo, sito in via Norsinia, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Raveo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Enemonzo, sito in via Nazionale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.