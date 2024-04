Al via le azioni pilota del progetto SUSTANCE per migliorare il trasporto pubblico

Si è svolta oggi la prima corsa del servizio ferroviario diretto tra Villa Opicina e Rijeka, realizzato nell’ambito del progetto Interreg Central Europe SUSTANCE coordinato dal Segretariato Esecutivo InCE. SUSTANCE si impegna a migliorare il collegamento delle zone rurali, periferiche e transfrontaliere con le principali aree urbane dell’Europa centrale, e questo nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti verso questo obiettivo.

L’evento di lancio, svoltosi in due parti, una prima a Villa Opicina per un taglio ufficiale del nastro e una conferenza stampa all’arrivo del treno a Rijeka, ha visto la partecipazione di numerose personalità e autorità politiche coinvolte nel supporto dell’azione pilota.

Roberto Antonione, Segretario Generale dell’InCE, nel suo discorso di apertura ha parlato con emozione del nuovo collegamento, che migliorerà la connettività tra le regioni coinvolte, creando nuove opportunità di integrazione e cooperazione, finalità primarie dell’attività dell’InCE da oltre trent’anni, auspicando inoltre che il collegamento, dopo questa fase sperimentale, possa consolidarsi in un servizio stabile e continuativo. A fare eco alle sue parole, l’intervento di Vlasta Kampoš Jerenec del Ministero delle Infrastrutture Sloveno, partner associato del progetto, e quelle dell’ Assessore Regionale per le Infrastrutture e il Territorio, Cristina Amirante, che ha inoltre sottolineanto come la Regione sia interessata allo sviluppo di opportunita’ anche in ambito transfrontaliero.

Daria Kocjan, Direttore divisione passeggeri delle Ferrovie Slovene, ha colto l’occasione per evidenziare le caratteristiche tecniche del treno, un treno moderno e completo di WiFi, portabiciclette e spazio per passeggini e che sarà gestito dal personale delle due società – Ferrovie Slovene e Ferrovie Croate – in ciascuna rete nazionale, rappresentando quindi un esempio concreto di cooperazione per promuovere l’integrazione di nuovi collegamenti di trasporto transfrontalieri.

A concludere la cerimonia a Villa Opicina le parole della vice Direttrice di Ferrovie Croate, Andrea Glavaš che ha sottolineato il ruolo di Ferrovie Croate nell’elaborazione della piattaforma online TRAIN’N’GREEN, che verrà lanciata a breve, sempre all’interno del progetto SUSTANCE, con il fine di promuovere una modalità di trasporto sostenibile, unendo treno e bici e proponendo vari percorsi nell’area transfrontaliera.

Durante il tragitto in treno, i Sindaci delle varie municipalità incontrate nel percorso sono saliti a bordo, creando una bella ed insolita occasione di incontro e scambio. Inoltre, gli ospiti sono stati intrattenuti da musica, balli e prodotti tipici, con un programma offerto dall` agenzia di promozione turistica della regione interessata.

In fine, all’arrivo puntuale del treno a Rijeka, i passeggeri sono stati accolti dal Sindaco di Fiume, Marko Filipović e da varie autorità locali. Nella conferenza stampa organizzata nella Biblioteca pubblica di Rijeka, ha avuto modo di esprimersi anche il Sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sottolineando come il nuovo collegamento ferroviario contribuirà ad accrescere ulteriormente i contatti tra le due città in termini culturali, sociali ed economici, rafforzando una collaborazione essenziale per lo sviluppo e la crescita dei rispettivi territori e augurandosi che al termine della sperimentazione il collegamento diventi permanente. Nelle sue parole un sincero invito ai Sindaci delle comunita’ vicine a rafforzare gli scambi per guardare insieme alle opportunita’ del terzo millennio.

Importanti, infine, anche le parole del dott. Winfried Ritt, del Programma Interreg Central Europe che rappresenta l’ente finanziatore del progetto che ha ricordato come le politiche europee siano attualmente centrate sullo sviluppo dei collegamenti transfrontalieri con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, oltre che all’unione dei popoli e delle persone, e come progetti quali SUSTANCE siano fondamentali per uno sviluppo in tal senso.

Roberto Antonione, segretario generale dell`InCE ha chiuso i lavori complimentandosi con i partner progettuali e i vari enti coinvolti per la lodevole iniziativa che ha visto oggi avvio. Ha richiamato l-esigenza di promuovere e disseminare l`opportunita` data da questo servizio, per garantire le basi per la possibile continuazione futura.