Al via le nuove accise sul diesel, Bearzi (Figisc): no ricadute

Un aumento delle tasse sul gasolio a fronte di una diminuzione di quelle della benzina. Alla fine e come previsto le accise in questo 2026 sono equiparate tra i due carburanti, cosa che si traduce in un +4,9 centesimi al litro per il gasolio e -4,9 centesimi sulla benzina, il tutto comprensivo di iva.

Secondo il presidente nazionale Figisc, Bruno Bearzi, «Non è detto che questi aumenti per il gasolio si ripercuotano sugli automobilisti anche perché il prezzo industriale potrebbe calare e quindi il tutto riassorbito». Bearzi inoltre sottolinea che da due giorni il platts, ovvero il valore effettivo dei prodotti raffinati, ha avuto un calo «non ci saranno grosse ripercussioni, poi vedremo come andranno i costi a livello internazionale».

Nella vicina Slovenia questa mattina, e per le prossime due settimane, i prezzi sono di 1,407 euro al litro per il gasolio e 1,381 per la benzina, alla pompa. In Friuli Venezia Giulia invece il prezzo medio è di 1,665 per il gasolio e 1,672 per la verde poi chiaramente dipende dal gestore, prezzo che scende con l’agevolata in base però alla fascia.