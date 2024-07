Al via nell’aula del consiglio regionale la maratone per l’assestamento di bilancio 

Inizierà domani con la discussione generale l’ultimo step dell’assestamento di bilancio in Consiglio regionale, le vere novità arriveranno però solamente mercoledì mattina quando la giunta regionale dovrebbe depositare degli emendamenti che andranno a implementare gli stanziamenti. Si tratta di una partita dal valore complessivo di oltre 1,3 miliardi, le più importanti dal punto di vista economico della storia.

Al momento le opposizioni hanno parlato di un bilancio ricco ma con poca visione e sono già stati depositati degli emendamenti tra i quali Marco Putto di patto per l’autonomia che chiede uno stanziamento ulteriore di 1 milione di euro per le famiglie con un isee sotto i 20 mila euro per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, o quello a doppia firma Enrico Bullian, sempre di Patto, e Diego Moretti del Partito Democratico per sostegni economici sulla rete delle tubatura dell’acqua che hanno una età media di 70 anni e una fortissima dispersione. GUARDA IL VIDEO