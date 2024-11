Al via piano per attrarre nuovi residenti e turisti a Pontebba

Anche Pontebba si prepara ad una mutazione, per un maggior turismo e la residenziali in montagna. In un tempo di cambiamenti climatici in cui il vivere in montagna, sarà sempre più una necessità anche di tipo climatico, con il progressivo innalzamento delle temperature.

Il sindaco Buzzi: «Disponibilità da 650 a 1.100 metri quadri. Abbiamo riqualificato il territorio gestendo la complessa eredità delle caserme dismesse». Prima casa o casa di vacanza a Pontebba: il progetto ora può diventare realtà grazie agli otto lotti edificabili in area completamente infrastrutturata e già dotata, quindi, di rete fognaria, acquedotto, illuminazione pubblica e strada d’accesso. Si tratta degli otto lotti, compresi tra i 650 metri quadri e i 1.100 metri quadri, che il Comune ha realizzato nell’area dell’ex caserma Fantina, recuperando e riqualificando una zona che era abbandonata e che ora torna a nuova vita grazie agli interventi che sono stati posti in essere dall’ente locale dopo che lo Stato ha ceduto la struttura – insieme alle ex caserme Zanibon e Bertolotti – al Comune. «È una soddisfazione poter mettere a disposizione, senza consumo del suolo ma recuperando e riqualificando un’area dismessa, otto lotti che possono diventare altrettante abitazioni per giovani del luogo o per persone che intendono venire ad abitare a Pontebba o realizzare la casa delle vacanze», afferma il sindaco, Ivan Buzzi.

«Grazie a un finanziamento della Regione – prosegue il primo cittadino -, abbiamo affrontato così positivamente un tema assai impegnativo, ovvero la gestione dell’eredità delle ex caserme che lo Stato ci ha traferito in condizioni ormai fatiscenti». Sono state demolite tutte le strutture delle ex tre caserme, perché le condizioni precarie e vetuste dei fabbricati non consentivano altra soluzione, data anche la ferma volontà dell’amministrazione comunale di riqualificare l’area. La caserma Fantina, che ora ha lasciato il posto agli otto lotti in vendita, era il complesso di fabbricati più grandi e strutturati. La caserma Bertolotti era un complesso di 7 diversi fabbricati, mentre la caserma Zanibon era composta da 5 fabbricati e strade bituminate. Si girano così definitivamente le pagine scritte in Friuli a seguito della militarizzazione di queste aree nell’epoca della Guerra Fredda. Pontebba ha riconquistato la disponibilità di ampie aree del suo territorio e ha già realizzato le importanti premesse per scrivere nuove pagine di vita, puntando ad attrarre giovani in montagna con opportunità interessanti e tutti i servizi per una significativa qualità della vita. Per informazioni: [email protected] 0428/90161