Al vie le domande di contributo 2023 alla Comunità di montagna della Carnia

Anche nel 2023 la Comunità di montagna della Carnia ha sostenuto numerose iniziative ed istituzioni del territorio attraverso la concessione di contributi nei vari settori: sport, sociale, turismo, cultura, istruzione, per un totale di 266.000 euro. A questi si aggiungono ulteriori 490.000 euro concessi nella forma di trasferimenti ai Comuni per interventi di carattere sovracomunale.

Tra i numerosi progetti finanziati vi sono quelli di ampliamento dell’offerta formativa e uscite didattiche per le scuole del territorio (per 11.500 euro) e la realizzazione di un laboratorio idroponico all’ISIS Solari (per 20.000 euro); un contributo a sostegno dell’asilo nido d’infanzia di Tolmezzo per 28.000 euro ed uno, per 40.000 euro, al Museo Carnico delle Arti Popolari di Tolmezzo.

Anche nel 2024 le associazioni e gli Enti pubblici o privati operanti in ambito culturale, assistenziale, turistico e sportivo possono presentare istanza di contributo alla Comunità, a sostegno dell’attività svolta nell’anno. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo, ad esclusione degli Istituti scolastici per i quali la scadenza è il 30 settembre.

Per presentare istanza, le istruzioni sono disponibili al link: https://www.carnia.comunitafvg.it/it/home-2/contributi-1451. All’interno della pagina è possibile scegliere tra le diverse sezioni tematiche, a seconda della finalità del progetto. Cliccando sul pulsante “accedi al servizio” si accede all’area con la modulistica per la presentazione dell’istanza specifica. L’accesso potrà avvenire o tramite SPID, con presentazione della domanda online, oppure, ma solo per le Associazioni, in formato cartaceo compilando il modulo editabile che si trova sul sito e inviandolo via pec.