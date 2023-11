Albergatore cercasi, il Comune di Sauris lancia l’appello

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Incastonato nelle Alpi, a due passi dalle piste da sci, tra sentieri e ruscelli e anche accanto ad un maneggio. Un vero e proprio paradiso terrestre, che però non ha padrone. O meglio, gestore. E’ questa la curiosa situazione in cui si trova l’albergo ristorante Nieder, a Sauris di Sopra, da poco rinnovato, che però non ha ancora chi lo possa gestire. Una situazione paradossale, a cui il comune sta cercando di trovare rimedio.

“La struttura sarà mantenuta dall’attuale gestione fino a fine gennaio” spiega il sindaco di Sauris Alessandro Colle “e il nostro obiettivo è che questo splendido posto non chiuda, creando una continuità tra i gestori presenti e quelli futuri. Trattandosi di struttura pubblica, nelle prossime settimane procederemo alla pubblicazione di un bando per la gestione” prosegue Colle “ma l’obiettivo è ricevere più richieste di informazioni possibili”.

La struttura, ristrutturata dallo stesso comune, conta nove camere e un ristorante, a poca distanza dalla pista da sci, dall’anello per il fondo e dal museo etnografico. All’interno di un comune, quello di Sauris, citato alla Fiera del Turismo di Rimini come “esempio dell’anno”. Non male, tanto che è sceso in campo pure il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, condividendo sui social la richiesta del comune di Sauris.