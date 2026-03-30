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Economia

Albergo diffuso, Borgo Soandri motore economico per Sutrio

Redazione
Autore: Redazione

Venticinque anni fa era una visione pionieristica, oggi è un modello consolidato: Borgo Soandri, l’albergo diffuso di Sutrio, si conferma un esempio di ospitalità diffusa vincente, capace di combinare valorizzazione del territorio, economia locale e innovazione turistica.

A sottolinearlo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo a Udine alla presentazione della ricerca dell’Università degli Studi di Udine sull’impatto economico e sociale della struttura nei suoi primi 25 anni. Secondo lo studio, curato da Michela C. Mason, Luca Iseppi e Stefania Troiano, le ricadute economiche dirette generate da Borgo Soandri si aggirano intorno a 1,9 milioni di euro, con un indotto complessivo stimato tra 1,9 e 2,5 milioni e un gettito fiscale superiore ai 500mila euro.

“Non parliamo solo di numeri – ha commentato Bini – ma di una vera e propria strategia di sviluppo territoriale. Sutrio oggi può contare su una vocazione turistica consolidata, certificata da un numero di pernottamenti triplicato rispetto al 2000, e su un motore economico che contribuisce a contrastare lo spopolamento e a sostenere le attività locali, garantendo anche la riqualificazione di numerose case e immobili del paese”. Nel 2025, la struttura ha registrato 15.892 presenze, con una crescita significativa anche nei mesi primaverili, segno della capacità di destagionalizzare l’offerta turistica.

Bini ha inoltre evidenziato come dati concreti siano essenziali per le decisioni politiche, ricordando i principali provvedimenti regionali a favore del turismo montano: nel dicembre 2025 la Regione ha stanziato contributi per circa 16,6 milioni di euro destinati al potenziamento del sistema ricettivo, con particolare attenzione agli alberghi diffusi. Di questi, 3,8 milioni sono stati assegnati tramite bando a favore di 10 Comuni, tra cui Sutrio, e hanno sostenuto anche 30 progetti privati di ristrutturazione di unità immobiliari da destinare a ospitalità diffusa, con vincolo di gestione per almeno dieci anni.

“La sfida per il futuro non riguarda solo nuovi posti letto – ha aggiunto l’assessore – ma la capacità di coinvolgere le nuove generazioni, dimostrando che fare impresa in montagna è possibile. Serve meno slogan e più sostanza, semplificando le regole per chi decide di investire nelle aree interne”.

Borgo Soandri, vincitore della puntata di 4 Hotel di Bruno Barbieri nel 2023 come modello di ospitalità diffusa, rappresenta proprio questa filosofia: radici profonde nel territorio, rispetto dell’autenticità dei borghi e capacità di trasformarle in un turismo esperienziale e sostenibile, lontano dai flussi di massa.

All’incontro hanno preso parte anche Silvio Ortis, presidente dell’albergo diffuso, Daniele Castagnaviz, presidente regionale di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, e il sindaco di Sutrio, Mattia Manlio, che hanno sottolineato il valore economico e sociale della struttura per la comunità.

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