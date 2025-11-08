  • Aiello del Friuli
Economia

Allarme in FVG: entro il 2029 le pensioni supereranno gli stipendi

Nei prossimi 4 anni oltre 75mila persone lasceranno il lavoro. Pordenone resta la provincia più virtuosa
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

L’equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati è a rischio anche in Friuli Venezia Giulia. In regione si pagano ancora più stipendi che pensioni, ma il sorpasso è ormai imminente. L’Ufficio studi della CGIA di Mestre, elaborando dati Inps e Istat, segnala che entro il 2029 circa 75.500 corregionali usciranno dal mercato del lavoro. Un ricambio che difficilmente potrà essere garantito, complice la crisi demografica e il basso tasso di occupazione.

L’analisi sul 2024 mostra fortunatamente un saldo ancora positivo: lo scorso anno in Friuli Venezia Giulia si contava no poco più di 527mila occupati contro le 508mila pensioni, con un vantaggio di quasi 19mila unità. Pordenone guida la classifica regionale con +12.514, seguita da Trieste, Udine e Gorizia. Ma il trend è in calo e il progressivo invecchiamento rischia di rallentare la crescita e mettere in difficoltà le aziende, già alle prese con la carenza di manodopera qualificata.

