Allarme siccità per le aziende del comprensorio Torre Natisone

“Il grido d’aiuto delle aziende agricole attive nell’area compresa tra i fiumi Torre e Natisone è legittimo e la Regione, su mia iniziativa, si era già mossa due anni fa in tal senso stanziando 500mila euro per permettere ai Consorzi di accedere a bandi di finanziamento statale”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo Lega Alberto Budai già presidente della II Commissione durante la scorsa legislatura, interviene sul tema della siccità estiva che ha visto le aziende agricole lanciare un appello alla politica per accelerare le opere che consentano loro di sopravvivere.

“Ai fini di una pronta cantierabilità – continua Budai -, i bandi di finanziamento statale, richiedono un livello progettuale avanzato consolidato, anche per la progettazione di invasi di medio – piccole dimensioni attraverso vasche di accumulo, per questo con un emendamento avevo stanziato 500mila per procedere con la realizzazione di opere finalizzate allo stoccaggio di acqua a servizio dell’agricoltura e non solo”.

“In passato il Friuli era ricco di falde acquifere che, a causa di eventi siccitosi sempre più frequenti, si sono via via depauperate e abbassate di livello. Negli ultimi anni – conclude l’esponente di maggioranza – si assiste a fenomeni siccitosi alternati ad eccezionali precipitazioni, eventi sempre più comuni che suggeriscono, come hanno già fatto alcune Regioni del Sud, l’utilità di realizzare invasi per conservare il bene prezioso dell’acqua limitando al massimo gli sprechi”.