All’azienda Specogna il premio Agricoltura 2026

I vignaioli friulani Cristian e Michele Specogna sono stati premiati oggi a Roma con il Premio America Agricoltura, prestigioso riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia-USA per valorizzare le aziende agricole italiane più innovative e sostenibili.

La cerimonia si è svolta nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza di esponenti del mondo politico e imprenditoriale. Il premio è stato assegnato in particolare per il lavoro svolto dai due fratelli sui mercati internazionali, in particolare su quello statunitense.

Fondata nel 1963, l’azienda oggi conta 27 ettari di vigneti biologici e circa 150 mila bottiglie l’anno, la metà delle quali esportate in più di 30 Paesi. Forte l’impronta tracciata dalla famiglia Specogna nel segno della sostenibilità e della tutela della biodiversità.