Allianz, al via la campagna “Con te, per tutta la partita” con Sinner

Dopo il grande successo dell’evento “Be Like Sinner” in Torre Allianz a Milano con Jannik Sinner, Global Brand Ambassador di Allianz, e il CEO di Allianz Italia Giacomo Campora, è on air il nuovo spot pubblicitario prodotto da Allianz Italia “Con te, per tutta la partita – With you for the long game”.

Con questa campagna, Allianz Italia anticipa la piattaforma di comunicazione globale del Gruppo Allianz “Be Like Sinner” che verrà lanciata nel 2027 e accompagnerà la partnership con Jannik Sinner a livello internazionale: un invito a fare propri i valori condivisi – la preparazione, la tenacia, la fiducia e lo spirito di squadra – che rendono possibili grandi risultati nello sport, nel lavoro e nella vita e consentono di raggiungere l’eccellenza e soprattutto di mantenerla nel tempo.

Lo spot “Con te, per tutta la partita – With you for the long game” lanciato in Italia racconta il coraggio di Jannik Sinner: la decisione necessaria di fermarsi per tornare in campo più forte. Non un’interruzione del percorso, ma un momento per recuperare energie, ritrovare la propria forza e prepararsi a ciò che verrà.

Un messaggio di determinazione e fiducia che Allianz condivide con il grande campione. In uno spazio astratto ed essenziale, Jannik Sinner è seduto in cima a una monumentale pila di oltre 6.000 palline da tennis: un’immagine potente che rappresenta il suo percorso sportivo e tutto il lavoro che lo ha portato in vetta al tennis mondiale.

La storia di Jannik Sinner diventa anche un messaggio universale: prendersi cura di sé significa fare una scelta consapevole per il proprio futuro. Sport e vita si incontrano così sullo stesso terreno: quello delle scelte consapevoli e della preparazione, che permettono di affrontare ciò che verrà con maggiore fiducia. Perché ciascuno, con il proprio impegno, cura e determinazione, costruisce ogni giorno ciò che vuole proteggere per il domani. Un messaggio coerente con la promessa di Allianz di accompagnare e proteggere le persone nelle diverse fasi della vita, anche di fronte agli imprevisti e alle difficoltà. Lo spot si chiude con il messaggio che racchiude tutta la forza della campagna: “Il futuro si gioca oggi. Preparati con Allianz.”

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A., ha sottolineato: “Con questa nuova campagna vogliamo raccontare, attraverso l’esempio di Jannik Sinner, quanto i nostri valori comuni – la preparazione, la tenacia, la fiducia e lo spirito di squadra – siano fondamentali nello sport così come nella vita. Anche un momento di difficoltà può diventare parte di un percorso di crescita, se sappiamo fermarci, prenderci cura di noi stessi e prepararci con fiducia a ciò che verrà. È un messaggio universale, che Jannik incarna con grande autenticità e che sentiamo profondamente vicino ad Allianz: essere al fianco delle persone nel tempo, aiutandole ad affrontare gli imprevisti e a costruire e proteggere il proprio futuro. Perché il futuro si gioca oggi, dentro e fuori dal campo.”