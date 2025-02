Allianz conferma il suo impegno verso la sostenibilità ambientale

Domenica 16 febbraio per l’ottavo anno consecutivo Allianz aderirà a M’illumino di Meno, l’iniziativa per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e dei cambiamenti climatici promossa dalla popolare trasmissione Caterpillar e Rai Radio2, con Rai per la Sostenibilità ESG, che dal 2022 è riconosciuta ufficialmente quale Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili*, spegnendo simbolicamente luci e insegne della Torre Allianz a Milano, il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani (50), visibile anche a grande distanza.

Sabato 22 marzo, inoltre, Allianz S.p.A. prenderà parte all’iniziativa internazionale di sensibilizzazione ecologica Earth Hour-Ora della Terra promossa dal WWF, cui aderisce dal 2009, spegnendo le luci e le insegne dell’iconico grattacielo sede del Gruppo Allianz a Milano, oltre a quelle dell’altra sede principale a Trieste. A livello internazionale, il Gruppo Allianz inviterà i suoi 157.000 dipendenti nel mondo a spegnere almeno una lampadina ciascuno, puntando sulla forza dell’impatto collettivo delle azioni individuali. Anche l’Allianz Arena – stadio dall’architettura unica e uno dei simboli della città di Monaco – parteciperà all’evento chiudendo le sue luci per 60 minuti.

Daniela Pellegrino, Sustainability Lead di Allianz Italia, ha così commentato: “Allianz è orgogliosa di rinnovare anche quest’anno il proprio impegno verso la sostenibilità partecipando a queste due importanti iniziative. Spegnere simbolicamente le luci delle nostre sedi non è solo un gesto di sensibilizzazione, ma un richiamo all’azione concreta per il futuro del nostro pianeta. Crediamo fermamente che ognuno di noi possa fare la differenza, e continueremo a investire in soluzioni sostenibili per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un futuro a impatto zero. In entrambe le occasioni Allianz inviterà anche i dipendenti a spegnere tutte le luci delle proprie case per ridurre i consumi energetici.”

Queste iniziative si inseriscono perfettamente nella nuova campagna globale di Allianz “Power of Unity”, che mira ad affrontare la crescente polarizzazione sociale nel mondo e a rafforzare il senso di appartenenza e di unità, promuovendo il dialogo e il rispetto, per favorire l’ottimismo e costruire la fiducia collettiva nel futuro.

Torre Allianz: un edificio a basso impatto ambientale

Gli spegnimenti sono un gesto simbolico, che riafferma l’attenzione di Allianz al problema dei cambiamenti climatici e si accompagna a iniziative concrete volte alla riduzione delle proprie emissioni climalteranti, dal crescente utilizzo di energia elettrica verde nelle varie sedi, a misure di efficientamento energetico. La Torre Allianz è un edificio a basso impatto ecologico certificato LEED Platinum – Commercial Interiors. Numerose sono le caratteristiche environment-friendly della Torre Allianz, dove si utilizzano acqua del sottosuolo per le toilette dei primi dodici piani, pannelli fotovoltaici integrati con energia esclusivamente idro-elettrica e teleriscaldamento, luci a LED e illuminazione naturale negli uffici, gestione automatica degli impianti di climatizzazione e di illuminazione, attrezzature per le videoconferenze su ciascun piano dedicato a uffici per ridurre i viaggi di lavoro.

Per i dipendenti sono inoltre disponibili un servizio di car pooling, sconti per l’abbonamento ai mezzi pubblici e un parcheggio biciclette, mentre nel garage sotterraneo è installato un elevato numero di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche.

ESG: impegno per un futuro ad impatto zero

Inoltre il Gruppo Allianz è impegnato a integrare gli obiettivi ecologici e più ampiamente quelli ESG (ambientali, sociali e di governance) nel proprio business con un piano di transizione proprietario finalizzato al raggiungimento di un livello di emissioni nette pari a zero nelle attività dei 70 Paesi in cui opera ed in particolare nei portafogli dei investimenti proprietari e nell’underwriting Danni (nei portafogli assicurativi) entro il 2050 e già entro il 2030 nell’ambito delle proprie operations, avendo accelerato l’acquisto di elettricità 100% verde a partire dal 2023 e portando avanti l’adozione con il tempo di un parco auto aziendale completamente elettrico.

Oasi San Felice affiliata WWF

In Italia va anche ricordato l’impegno di Allianz per il mantenimento e lo sviluppo dell’Oasi San Felice, area costiera di 50 ettari a Marina di Grosseto di proprietà del Gruppo Allianz e dal 2007 affiliata al WWF Italia. Si tratta di un’iniziativa di conservazione della natura avviata quasi vent’anni fa, dove si svolgono anche visite guidate gratuite per le scolaresche con focus sulla tutela della biodiversità e l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio.