Allianz e Sinner, al via polizza per chi gioca a tennis e padel

Quinto game del terzo set, la palla è corta e ti butti in avanti. Il piede non segue. Lo senti prima di capire cosa è successo. Capita il sabato mattina al circolo, nel torneo sociale, la sera sul campo di padel quando la parete restituisce una traiettoria che non ti aspettavi. Per chi gioca con passione, un infortunio non pesa sulla classifica ma sulla settimana: le visite da pagare, la fisioterapia, il lavoro del lunedì, la racchetta che resta nel borsone per mesi. Dal campione al giocatore amatoriale, chi scende in campo ha un desiderio in comune: tornare a giocare il prima possibile. Da questa esigenza nasce Allianz Sports – Tennis & Padel Edition, il nuovo prodotto Allianz dedicato agli appassionati di tennis e padel, che vede Jannik Sinner, Global Brand Ambassador di Allianz, come volto della comunicazione. La polizza è dedicata a chi pratica tennis e/o padel a livello amatoriale o agonistico, purché l’attività non sia svolta a livello professionistico e non comporti una remunerazione diretta o indiretta. Le garanzie principali sono infortunio, assistenza sanitaria H24 con prestazioni dedicate, come ad esempio il consulto medico telefonico, l’invio a domicilio di un fisioterapista o di un infermiere e il trasferimento tra strutture mediche o riabilitative, responsabilità civile, attrezzatura e costi sportivi non goduti,

“Quando sei in campo vuoi pensare solo al tuo gioco – ha commentato Jannik Sinner – Per gli imprevisti, meglio essere preparati. Per questo Allianz è il partner ideale”.

“Con Tennis & Padel Edition proteggiamo i nostri assicurati dagli eventi che capitano davvero dentro e fuori dal campo, con garanzie semplici e chiare – ha aggiunto Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia – Avere Jannik con noi ci aiuta a raccontarlo a chi gioca ogni settimana”.