Allianz presenta il grande progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”

Allianz, Partner Mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico internazionali fino al 2032, ha presentato oggi con un grande evento nell’Auditorium della Torre Allianz a Milano il grande progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”, insieme ai 6 atleti e paratleti che saranno gli Ambassador della Compagnia in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e alle indimenticabili leggende azzurre che hanno fatto la storia dello sport italiano.

La nuova partnership rafforza quella già esistente a livello internazionale e nel nostro Paese. Il Gruppo Allianz ha infatti dato inizio alla partnership mondiale con i Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali nel 2021, prolungata recentemente fino a Brisbane 2032, ed è partner del Movimento Paralimpico Internazionale sin dal 2006.

In questo quadro internazionale, in Italia Allianz ha già al suo attivo importanti partnership con il Coni e con il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a fianco dell’Italia Team. Dal 2020 ospita la Fondazione Milano Cortina 2026 nella propria sede, la Torre Allianz a Milano, e dal 2022 è Top Partner del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, tra i quali sono stati scelti 3 dei 6 atleti Ambassador che formeranno il team virtuale di Allianz.

Inoltre, Allianz Italia è il Presenting Partner del viaggio della Fiamma Paralimpica dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che è stata esposta in occasione dell’evento in Torre Allianz. La torcia verrà accesa in Inghilterra a Stoke Mandeville il 24 febbraio 2026 e percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni, toccando numerose tappe e territori.

La presentazione in Torre Allianz ha visto la partecipazione del top management della Compagnia – l’Amministratore Delegato Giacomo Campora e il Direttore Generale Maurizio Devescovi – assieme a Valentina Sestan, Head of Strategic CEO projects e Responsabile Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz S.p.A., e la presenza di rappresentanti delle istituzioni e prestigiosi ospiti dal mondo della cultura, dello sport e della società civile, oltre ai numerosi media presenti.

Il nuovo grande progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti” vedrà protagonisti 6 atleti e paratleti azzurri, già affermati campioni degli sport invernali (e non solo), e 6 straordinarie leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro. Sportivi di discipline diverse – pattinaggio di figura su ghiaccio e pattinaggio di velocità, sci alpino, sci di fondo e biathlon – che Allianz accompagnerà in un’esperienza eccezionale, che parte da un racconto in prima persona, ma vuole aprire una riflessione più ampia sul patrimonio di valori tramandato dallo sport di generazione in generazione.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha commentato: “Allianz è partner mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali e in Italia siamo al fianco del Coni, del Cip e delle Fiamme Oro, oltre che di Milano Cortina 2026. Anche quest’anno, abbiamo individuato i nostri Ambassador, atleti e paratleti straordinari, campioni degli sport invernali, dei quali sosterremo sogni e ambizioni mentre si preparano a competere per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Insieme a loro, 6 atleti che hanno fatto la storia di questi sport, sei giganti in una simbolica staffetta tra passato, presente e futuro. Perché ogni generazione di sportivi ha una missione: salire sulle spalle di chi l’ha preceduta e guardare ancora più lontano”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha aggiunto: “Oggi abbiamo raccontato i sogni dei nostri Ambassador, sogni che hanno una data di inizio, febbraio 2026. Ma c’è un sogno che invece di date non ne ha, per continuare a sognare in futuro. E questa è la bellezza dello Sport. Siamo molto felici di aver potuto affiancare a questi giovani atleti e paratleti 6 grandi leggende degli sport invernali a livello internazionale. Il progetto Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti vuole raccontare, tra i vari temi, proprio il valore dello scambio tra generazioni di sportivi, arrivando fino ai giovanissimi sciatori paralimpici della Squadra G sostenuti dalla nostra Fondazione Allianz UMANA MENTE”.