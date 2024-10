Allianz tra i primi 30 brand globali

Nel 2024 è proseguita la costante ascesa di Allianz ai vertici dei brand più importanti al mondo, grazie alla forte value proposition per i dipendenti, all’impegno a creare fiducia attraverso la sostenibilità e la leadership sociale e alle partnership di alto profilo nello sport. Per la prima volta, Allianz è entrata a far parte dei 30 marchi di maggior valore al mondo, salendo di due posizioni e collocandosi al 29° posto nella classifica Best Global Brands di quest’anno stilata da Interbrand.

Per il sesto anno consecutivo Allianz, gruppo assicurativo e finanziario globale con 125 milioni di clienti e 157.000 dipendenti nel mondo, è stata anche riconosciuta come il brand di maggior valore nei servizi finanziari, con un valore del marchio salito a 23,5 miliardi di dollari (2023: 20,85 miliardi di dollari), il 7% in più rispetto alla crescita registrata dal settore dei servizi finanziari.

Inoltre, Allianz è stata apprezzata per il suo forte employer brand, raggiungendo il 7° posto nella certificazione Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe®, anch’essa pubblicata oggi. Con il proprio modello di lavoro flessibile, un ampio ventaglio di benefit e opportunità di sviluppo e un impegno costante per la diversità e l’inclusione, Allianz è attrattiva sia per i propri dipendenti sia per i candidati a posizioni lavorative. A livello mondiale, 52 società del Gruppo Allianz sono già certificate, mentre 16 sono attualmente inserite tra le migliori dei rispettivi Paesi.

“La forza del nostro brand rispecchia il valore fondamentale che Allianz e i suoi collaboratori offrono: infondere fiducia nel futuro portando sicurezza e serenità ai nostri clienti in tutto il mondo. Nel proteggere eventi sportivi globali, come i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, o nel supportare i proprietari di case a seguito di danni catastrofali causati da inondazioni, Allianz protegge e offre alle persone quello che per loro ha maggior valore”, ha dichiarato Oliver Bäte, CEO di Allianz SE.

Creare fiducia come leader in tema di sostenibilità

L’assicurazione è una forza intangibile ma stabilizzante per le persone e le imprese. Al centro della brand promise di Allianz c’è l’impegno ad assicurare il futuro dei propri clienti e dipendenti. A fronte del crescente impatto dei cambiamenti climatici, Allianz si concentra nel dare sostegno ai clienti per migliorare la loro resilienza e nell’ampliare il ruolo dell’assicurazione nell’affrontare le sfide sociali. Allianz è ampiamente considerata un’azienda all’avanguardia a livello mondiale nel campo della sostenibilità, con un ambizioso e misurabile piano di transizione “net zero”, per decarbonizzare i propri portafogli proprietari nell’assicurazione Danni e negli investimenti. A ulteriore testimonianza del nostro impegno vi sono le iniziative sociali di Allianz, come il sostegno agli aiuti umanitari e la risposta in loco alle comunità colpite dalle recenti inondazioni in Germania, nel giugno 2024, e in Europa Centrale, nel settembre 2024, oltre che il suo ruolo di socio fondatore di “Humanity Insured”, organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si pone come obiettivo quello della resilienza climatica per mezzo delle assicurazioni a miliardi di persone.

Parigi 2024: un momento iconico per il brand Allianz

Riuscendo a unire atleti e tifosi di tutto il mondo in competizioni pacifiche, condividendo una visione di apertura, rispetto e inclusione, Allianz ha contribuito alla riuscita dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. In veste di partner assicurativo esclusivo dei Movimenti Olimpico e Paralimpico, Allianz ha messo a disposizione un’ampia gamma di soluzioni per gli organizzatori, i tifosi e gli atleti. Questa festa dello sport, unica nel suo genere, con numerose esibizioni atletiche da record e luoghi spettacolari, ha coinvolto oltre la metà della popolazione mondiale attraverso i canali radiotelevisivi o digitali.

“I Giochi sono stati il momento iconico per il marchio nel 2024 e l’asset di marketing più significativo per Allianz fino ad oggi”. La nostra strategia globale “One Brand” con al centro il nostro Purpose, sta dando i suoi frutti: il brand Allianz ha infatti toccato un valore record mai raggiunto prima. La forza del nostro brand è il fondamento della crescita perché aiuta ad attrarre nuovi clienti, sempre sulla base della nostra promessa di dare alle persone fiducia nel domani”, afferma Bernd Heinemann, Chief Strategy, Marketing and Distribution Officer di Allianz SE.

In vista dei Giochi, Allianz ha lanciato la sua campagna globale “Get Ready” in più di 60 mercati, raggiungendo milioni di clienti, consumatori e partner commerciali in tutto il mondo. Questa mobilitazione ha visto 11 sponsorizzazioni broadcast, pubblicità su larga scala in esterni come lo striscione gigante alla Tour Neptune, e oltre 1 miliardo di impression sui social media in tutto il mondo, con 150 contenuti in 20 lingue. I dipendenti Allianz hanno avuto un ruolo essenziale di brand ambassador a Parigi, come tedofori, volontari, spettatori e tifosi.