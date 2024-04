Alpacem ottiene la certificazione ‘Great Place to Work’

Alpacem apre questo 2024 con un nuovo, importante traguardo. Infatti, le friulane Alpacem Cementi e Alpacem Calcestruzzi, le due società italiane del gruppo Alpacem, con stabilimenti per la produzione di cementi e calcestruzzi a San Vito al Tagliamento (PN), Cadola (BL), Fontanafredda (PN), Basiliano (UD), Buttrio (UD), Mansuè (TV), Ronchis (UD), Fiumicello (UD) e S. Stino di Livenza (VE), hanno conquistato la certificazione Great Place to Work, e si attestano come posto di lavoro di qualità e attento ai bisogni dei propri collaboratori. Equità, meritocrazia, inclusione e giustizia sono valori fondanti per Alpacem, da sempre impegnata a promuovere una cultura del lavoro positiva, con l’obiettivo di far crescere le persone e dando ampio spazio al loro talento.

La certificazione Great Place to Work è riconosciuta a livello internazionale e viene ottenuta in seguito a un’attenta analisi del clima aziendale, in cui vengono ascoltate le opinioni dei collaboratori e la people experience. Tra i risultati di questa indagine emerge che per oltre il 90% dei dipendenti l’azienda non solo è molto attenta agli aspetti di inclusione e diversità ma è anche gestita con competenza a livello dirigenziale; inoltre, più del 90% degli intervistati si dichiara orgoglioso di lavorare in Alpacem.

“Le persone in Alpacem sono la risorsa più importante e ottenere la certificazione Great Place to Work con punteggi alti in tutti i parametri di giudizio è per noi motivo di grande orgoglio – ha commentato Bernhard Auer, Amministratore Delegato di Wietersdorfer Alpacem GmbH e Presidente di Alpacem Cementi Italia Spa –. Questo risultato non è per noi un punto di arrivo ma, al contrario, ci spinge a proseguire l’ottimo lavoro già avviato e rappresenta la conferma che ci stiamo muovendo nella direzione giusta: costruire una cultura aziendale fondata sulla reciproca fiducia”.

Nel corso degli anni, le due aziende hanno avviato e portato avanti diverse iniziative a sostegno dei propri collaboratori e della collettività, a cominciare dalla salute e dal benessere psicofisico delle persone. Tra queste si segnalano l’apertura di uno sportello di counseling psicologico, uno spazio privato dove i dipendenti possono usufruire del supporto di professionisti, riconfermato anche quest’anno, l’iniziativa “Mi prendo cura di te” che ha previsto un check up gratuito per i dipendenti grazie alla collaborazione con la Croce Rossa, e la partnership nel 2022 e nel 2023 con Welfare Care che ha offerto mammografia ed ecografia gratuite. Inoltre, per agevolare le collaboratrici madri viene assicurata la flessibilità nell’orario d’ingresso al lavoro e dato spazio a contratti dinamici, in grado di conciliare al meglio la vita lavorativi con quella privata. Inoltre, per i giovani del territorio, vengono organizzati programmi di alternanza scuola-lavoro e stage in collaborazione con le scuole superiori ed enti di formazione.

Ma non solo: Alpacem è stata vicino ai propri collaboratori anche durante la pandemia, attraverso numerosi progetti di solidarietà verso le realtà locali e le famiglie più indigenti.

Infine, Alpacem mette a disposizione dei collaboratori nei diversi stabilimenti frutta fresca che viene fornita quotidianamente dalle realtà del territorio e, a partire dal 2019, ha detto addio alle bottiglie in plastica attraverso l’installazione di colonnine di acqua potabile negli stabilimenti di San Vito al Tagliamento e Cadola, a conferma dell’impegno non solo verso le persone ma anche nei confronti dell’ambiente.