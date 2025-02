Alpini, 325mila euro dalla Regione per la manutenzione straordinaria delle sedi

GUARDA IL VIDEO L’esito del bando destinato alle Sezioni dell’ANA a supporto dei lavori dei singoli Gruppi è stata illustrata a Udine durante la conferenza stampa convocata dal primo firmatario dell’emendamento “Sede degli Alpini” Maurmair e dall’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante il cui interessamento è stato prezioso per dare seguito all’iniziativa tanto da integrare i fondi per giungere a uno stanziamento complessivo pari a 325mila euro. Nello specifico , la Sezione di Udine riceverà circa 65 mila euro per i gruppi di Muzzana del Turgnano, Torsa di Pocenia, Villanova del Judrio e Villaorba.111 mila euro arriveranno invece nel Friuli Occidentale e oltre al capoluogo ne beneficeranno Brugnera, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano, San Vito al Tagliamento e Vallenoncello. A Moimacco – Cividale sono stati poi riconosciuti quasi 50 mila euro mentre un progetto analogo presentato da Strassoldo, Aiello, Joannis Palmanova godrà di 90 mila euro e Lucinico 10 mila euro.