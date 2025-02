Alta formazione: 30,4 mln in 3 anni a Sistema universitario

Su proposta dell’assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen, di concerto con la collega alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, la Giunta ha approvato quest’oggi il programma triennale 2025/2027 relativo ai finanziamenti al Sistema universitario regionale. Complessivamente, le risorse nel triennio di programmazione previste nel bilancio regionale 2025/2027 ammontano a 30,4 milioni di euro. Nel dettaglio, per l’anno 2025 sono stati destinati complessivamente 8,5 milioni di euro, così suddivisi: 5,5 milioni sono risorse di parte corrente, 2 milioni sono risorse per gli investimenti edilizi, 1 milione è destinato a investimenti per infrastrutture.

Per l’anno 2026 il totale delle risorse ammonta a 11,2 milioni di euro, così ripartiti: 7,7 milioni per la parte corrente, 2 milioni per investimenti edilizi e 1,5 milioni per investimenti in infrastrutture. Per l’anno 2027 le risorse totali ammontano a 10,7 milioni di euro, suddivisi in 7,7 milioni (parte corrente), 1 milione per investimenti edilizi, e 4,5 milioni per investimenti in infrastrutture. Suddivise per tipologia di intervento, le risorse sono così destinate per il triennio 2025/2027: 10,617 milioni per iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione; 441.720 euro per progetti di ricerca e trasferimento tecnologico; 9,2 milioni per iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica; 640.192 euro per iniziative di orientamento universitario. Ammontano a 5 milioni, sui tre anni, le risorse per interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, comprese le infrastrutture di ricerca (per interventi edilizi), e a 4,5 milioni di euro per interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, comprese le infrastrutture di ricerca (per le infrastrutture di ricerca). Il 90% delle risorse sulle tre annualità è destinato alle Università di Trieste e Udine e alla Sissa (28,5 milioni di euro); la parte restante è destinata ai conservatori di musica del Friuli Venezia Giulia (Tartini di Trieste e Tomadini di Udine), per 1,9 milioni di euro. Nel suo complesso, il Sistema universitario regionale attrae ogni anno circa 37.000 studenti e impiega oltre 6.000 professionisti, tra ricercatori e docenti.

Le finalità degli interventi messi in atto dall’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia sono: implementare la produzione della conoscenza e supportare le iniziative a sostegno della crescita culturale e scientifica e valorizzare la ricerca, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell’innovazione per la crescita della competitività del territorio, incoraggiando i rapporti internazionali e creando un collegamento con le principali realtà culturali e musicali dei paesi confinanti. Il programma è stato approvato sentiti i presidenti dei consorzi universitari e gli studenti tramite il Coordinamento regionale dell’Alta formazione. La programmazione triennale 2025-2027 prevede 5 obiettivi tematici da perseguire: Europa più intelligente, Europa più verde, Europa più connessa, Europa più sociale ed Europa più vicina ai cittadini.