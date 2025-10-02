Alta formazione, 41 milioni in infrastrutture e dottorati

Intervenendo a Trieste alla presentazione di quello che è l’intervento complessivo della Regione sul comparto dell’alta formazione del Friuli Venezia Giulia, l’assessore regionale Alessia Rosolen ha fatto il punto specificando che “Il dato importante è che sono 371 gli assegni di ricerca e i dottorati che le risorse della Regione hanno consentito di rinnovare anche in questa fase di transizione legata al Pnrr. Questo testimonia come la Regione Friuli Venezia Giulia non si limiti alle parole, ma investa concretamente nel capitale umano”.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, la Regione offre a giovani e laureati la possibilità di proseguire un percorso di alta specializzazione all’interno del sistema universitario e dei conservatori regionali.

“Queste ragazze e questi ragazzi – ha aggiunto l’assessore – rappresentano il capitale più prezioso a disposizione delle imprese e del tessuto produttivo del nostro territorio: il punto di partenza imprescindibile su cui costruiamo le strategie per il futuro”.

Nel dettaglio, l’ammontare complessivo delle risorse mobilitate a favore del sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia nell’arco del triennio 2025-2027 è di 41,3 milioni di euro, articolato tra capitale umano e infrastrutture.

La quota maggiore, pari a 26,47 milioni di euro, è destinata al capitale umano, con l’obiettivo di sostenere il percorso formativo e professionale di giovani ricercatori attraverso borse di dottorato, assegni di ricerca, contratti di ricercatore a tempo determinato e posizioni di tecnologo. Più specificatamente, i beneficiari saranno 371, suddivisi in 153 borse di dottorato, 148 assegni di ricerca, 23 ricercatori, 4 tecnologi e 43 ricercatori.

Alle infrastrutture di ricerca vengono invece assegnati 14,9 milioni di euro, con investimenti strategici nei settori emergenti della quantistica e dell’idrogeno rinnovabile. In particolare, per la comunicazione quantistica è stato predisposto il progetto EQUIP-FVG, che prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica per la trasmissione sicura dei dati, con applicazioni nel campo della logistica portuale e retroportuale. L’intervento, sostenuto con uno stanziamento di 3,82 milioni di euro, si configura come una vera e propria infrastruttura permanente di ricerca e innovazione.

Il pacchetto degli interventi si completa con misure mirate alla proroga e al rinnovo di assegni di ricerca e contratti di ricercatori (per un valore di 1,3 milioni di euro), con il sostegno alle discipline umanistiche e sociali attraverso fondi regionali (400.000 euro alle Università di Udine e Trieste) e con l’attivazione di borse di dottorato nei conservatori di musica di Udine e Trieste, finanziate con 170.000 euro.

Le risorse complessive provengono per il 37,4% da fondi regionali, per il 37,5% dal Programma FSE+ 2021-2027 e per il restante 25,1% da altri fondi, a conferma di un modello integrato di finanziamento.