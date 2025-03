Alveo Group cerca nuovi talenti nel team per sostenere la crescita

Alveo Group, realtà di riferimento sulla scena nazionale e internazionale per la trasformazione digitale di grandi, medie imprese e della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale ed attualmente formato da due società, PA ABS e PA Expertise, prosegue il proprio percorso di crescita e investe nei talenti. L’azienda è infatti alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico per supportare la crescita aziendale e consolidare la propria presenza sul mercato.

Le nuove assunzioni sono finalizzate a potenziare il team con professionisti qualificati che condividano i valori di Alveo, un’azienda che pone le persone al centro della propria strategia di sviluppo. L’organizzazione promuove un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo, in cui la diversity e l’inclusion sono elementi fondamentali per la crescita. Alveo adotta un modello di lavoro “smartworking-oriented”, che permette ai collaboratori di bilanciare in modo ottimale vita privata e professionale, dando loro la possibilità di operare in modalità ibrida.

In qualità di partner Microsoft e SAP, Alveo cerca competenze specifiche in questi ecosistemi, con un focus sia sulla conoscenza dei processi di business dei clienti—che si sviluppa con l’esperienza su progetti e settori diversi—sia sulla padronanza delle soluzioni tecnologiche, essenziale per diventare un vero partner strategico per le aziende.

Le aree di maggiore richiesta all’interno di PA Expertise e PA ABS comprendono da sempre competenze in ERP e CRM con Microsoft Dynamics 365 F&O e i principali moduli SAP, oltre alla Business Intelligence e Business Analytics, con strumenti come Power BI, SAP BW/BO e altre soluzioni di mercato. La domanda di specialisti in ambito Cloud, in particolare su Azure, e di sviluppatori con esperienza in ABAP, X++, Java, .NET, React rimane costante, a conferma della centralità di queste competenze nei nostri progetti.

In forte crescita è invece la ricerca di talenti nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning, a supporto dello sviluppo di soluzioni avanzate per l’analisi predittiva, l’automazione dei processi e l’ottimizzazione delle performance aziendali.

I criteri di selezione prevedono esperienza pregressa nel settore di riferimento, competenze tecniche specifiche per ciascun ruolo, attitudine al problem solving e capacità creativa e di lavorare in team.

Per alcune posizioni, è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Marco Calzolari, Amministratore Delegato di Alveo Group, ha spiegato “Le persone sono il cuore pulsante di Alveo Group. Crediamo che il nostro successo sia strettamente legato al talento e alla motivazione dei nostri collaboratori, per questo investiamo continuamente nel loro benessere e nella loro crescita professionale. Lavorare in Alveo significa entrare a far parte di una realtà dinamica, orientata all’innovazione e inclusiva. Le quote rosa e arcobaleno sono infatti per noi un valore ricercato, voluto e difeso, le Academy un’abitudine e la formazione continua un obiettivo”.

Gli interessati possono candidarsi alle posizioni aperte attraverso il sito web aziendale (link: https://alveo.it/career.html).