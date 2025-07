Amazon, orario rider di Fiume Veneto: la precisazione di Assoespressi

In risposta agli articoli recenti riguardanti i driver Amazon a Fiume Veneto, Assoespressi, l’associazione che rappresenta le aziende fornitrici dei servizi di consegna dell’ultimo miglio per Amazon Italia Transport, ha chiarito la situazione. L’associazione precisa che, in base all’Accordo Nazionale di Secondo Livello, le aziende hanno comunicato la variazione dell’orario di lavoro con un preavviso di 15 giorni ai propri dipendenti e alle organizzazioni sindacali. Non si tratta di un’estensione del turno di lavoro, bensì di un semplice slittamento dell’orario di inizio fino a un massimo di 40 minuti.

Sicurezza e Condizioni Lavorative

Assoespressi sottolinea che le misure per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti vengono rafforzate durante i periodi di caldo intenso. Le aziende associate hanno implementato diverse azioni, tra cui: campagne di sensibilizzazione, invito a segnalare tempestivamente situazioni di rischio, adeguamento dei carichi di lavoro nelle giornate più critiche, verifica del funzionamento dell’aria condizionata e costante disponibilità di acqua.

Per quanto riguarda l’estensione dell’orario in notturna durante i periodi invernali, se un’azienda o un dipendente ritiene che un percorso suggerito non sia sicuro, è invitato a interromperlo e a effettuare una segnalazione.

Infine, per i danni ai veicoli, Assoespressi ribadisce che le procedure sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Trasporti e Logistica (CCNL), che prevede che il primo danno non sia a carico dell’autista.