Ambiente, 43 milioni per sicurezza idrica del FVG

“Diciannove milioni di euro per l’ammodernamento del sistema idrico del Tagliamento destinati a HydroGea spa. Circa 11 milioni di euro ad AcegasApsAmga spa per tre interventi nell’ambito del Masterplan acquedotti Fvg. Quasi 8 milioni di euro al Cafc per interconnessioni acquedottistiche tra Comuni. Oltre quattro milioni di euro al Livenza Tagliamento Acque spa per potenziare gli impianti di potabilizzazione di Frisanco, Meduno e Fanna. Infine, un milione di euro al Consorzio di bonifica pianura friulana per nuovi innesti. Sono circa 43 milioni di euro destinati al Friuli Venezia Giulia dal governo nazionale attinti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pnissi)”.



Così in una nota i consiglieri regionali Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, nel commentare questa “preziosa iniezione di risorse finalizzata a dare nuova linfa a un comparto tanto prezioso quanto strategico. Si tratta di risorse ingenti che rappresentano un segnale tangibile di una politica concreta, credibile ed efficace che Forza Italia continua a portare avanti con coerenza e responsabilità grazie, nel caso specifico, all’impegno del sottosegretario Sandra Savino”.



“Parliamo di interventi attesi e strutturali – proseguono – che toccano da vicino il presente e il futuro della nostra regione: dalla tutela dell’ambiente alla gestione efficiente delle risorse idriche, dalla sicurezza degli approvvigionamenti nei piccoli comuni alla prevenzione degli effetti del cambiamento climatico. Tutti temi che da sempre sono al centro dell’azione politica di Forza Italia, fondata su una visione che guarda alle riforme e all’innovazione”.

“In un momento storico in cui la sfida climatica impone scelte strutturali, il Pnissi rappresenta una risposta seria e lungimirante – concludono Cabibbo, Novelli e Lobianco – coerente con i valori di responsabilità, sviluppo sostenibile e rispetto del territorio che animano l’azione politica di Forza Italia, a ogni livello istituzionale”.