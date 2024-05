Ambiente: bacino di Barcis è priorità per Regione

La Regione segue con attenzione lo sviluppo dei lavori del tavolo tecnico ‘Lago di Barcis’, uno strumento fortemente voluto dall’Amministrazione per dare voce alla comunità della Valcellina e consentire al territorio di esprimersi sul progressivo interramento del bacino di Barcis causato dal progressivo accumulo di materiale alluvionale portato a valle dai torrenti. Si tratta di un tema che rappresenta una priorità per la direzione regionale all’Ambiente e per il quale sono già stati messi a disposizione, dopo gli eventi della tempesta Vaia del 2018, ingenti risorse pari a 11.976.000 euro. E’ la sintesi di quanto ha riferito oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, in IV Commissione consiliare, in occasione dell’audizione in merito allo studio di fattibilità sullo sghiaiamento sistematico del torrente Cellina. All’incontro hanno partecipato alcuni dei sindaci dei Comuni interessati, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, il Consorzio di bonifica Cellina Meduna, il Consorzio Nip, il responsabile della diga di Ravedis, i referenti per il Laboratorio Lago di Barcis, il comitato Valcellina e Legambiente Prealpi Carniche.

L’assessore del Fvg ha spiegato come le risorse investite per la manutenzione dei corsi d’acqua, pari a 11.976.000 euro, hanno permesso anche di asportare materiale litoide per più di 500mila mc.; a queste risorse si aggiungono 1.928.456 euro per il ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Cellina dalla confluenza con il torrente Pentina alla confluenza con il torrente Cellina Varma, in comune di Barcis, che prevede un asporto di materiale litoide per 70mila mc circa. L’assessorato prevede ulteriori interventi ma la priorità oggi riguarda gli esiti dei lavori del laboratorio Lago di Barcis. Per l’assessore regionale è, infatti, fondamentale che la soluzione proposta, qualunque essa sia, nasca da un percorso partecipato e condiviso con i Comuni della Valcellina.

La partecipazione ai percorsi decisionali di gestione del territorio, secondo l’esponente dell’Esecutivo, è sempre stata un punto centrale per trovare soluzioni condivise. L’auspicio è che, anche nel caso del lago di Barcis, il laboratorio produca delle osservazioni e delle proposte concrete che aiutino a risolvere l’annoso problema. Il laboratorio, come ha illustrato l’esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia, istituito con Legge regionale specifica, ha lo scopo di vagliare le ipotesi del documento di analisi delle alternative che sempre con finanziamento regionale fu commissionato nel 2021 dal Consorzio Cellina Meduna.