Ambiente: nuova centralina Arpa a Maniago

“L’installazione di questa centralina mobile da parte di Arpa a Campagna di Maniago rientra nelle attività di monitoraggio ambientale programmate dall’Agenzia nell’ambito del più ampio progetto dedicato alla pedemontana pordenonese volto a consolidare l’insieme di conoscenze relative alla qualità dell’aria in questa zona della nostra regione. I dati raccolti contribuiranno alla prosecuzione delle azioni ricomprese nell’importante studio epidemiologico avviato della Regione già nei mesi scorsi che riguarda un’ampia area territoriale dello spilimberghese e del maniaghese. Questo monitoraggio segue quelli effettuati dal 2017 al 2019 e nel 2021 i cui esiti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia”.

Lo ha annunciato oggi pomeriggio l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, a Campagna di Maniago partecipando all’attivazione della nuova centralina mobile dell’Arpa Fvg. Presenti, oltre ai vertici tecnico-scientifici dell’Agenzia per la protezione ambiente, anche il sindaco di Maniago Umberto Scarabello.

“Con questa campagna di monitoraggio e misurazione di potenziali fonti di inquinamento, che avrà la durata di un anno – ha proseguito Scoccimarro – nello specifico verranno rilevate le polveri sottili pm10, oltre che le concentrazioni di benzo(a)pirene, ossidi di azoto e diossine. Verranno effettuate anche le determinazioni dell’eventuale presenza di metalli nelle polveri. I dati raccolti – ha precisato l’assessore – saranno resi disponibili, nella stessa giornata del rilevamento, sul sito dell’agenzia mentre, per quanto riguarda le sostanze rilevabili tramite analisi di laboratorio (come i metalli e il benzo(a)pirene, ndr) gli esiti saranno disponibili in una relazione consuntiva che verrà pubblicata sempre nel sito dell’Agenzia”.

L’assessore, ritornando sul progetto riguardante lo studio epidemiologico della Pedemontana pordenonese ha aggiunto: “Il previsto studio epidemiologico, partito dai dati dell’area spilimberghese dove vi è la presenza di un impianto di termovalorizzazione, interesserà oltre a Maniago anche i Comuni di Montereale Valcellina, Vajont, Fanna, Cavasso Nuovo, Arba e Vivaro e vedrà coinvolti altri soggetti, come per esempio l’Università di Trieste. Inoltre, proprio per censire e analizzare i dati relativi a fonti emissive di tipo industriale presente nel territorio maniaghese saranno presi contatti con il Dipartimento politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine individuato come partner scientifico dell’operazione”.