Ambiente: Scoccimarro, attenti a impegni Siot per abbattimento odori

“La Regione, sempre in prima linea assieme ad Arpa, continua a svolgere un ruolo di garante nell’assicurare che le attività aziendali siano sostenibili sotto il profilo ambientale e compatibili con la salute e la qualità della vita delle comunità locali. Oggi registriamo da parte del Comune un’apertura positiva al dialogo con la Regione, la proprietà aziendale, gli enti di controllo”. Così l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, si è espresso intervenendo oggi all’audizione in Consiglio comunale a San Dorligo della Valle del nuovo presidente della Siot – Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino, Alessandro Gorla; la seduta è stata interamente dedicata alle problematiche legate agli odori provenienti dai serbatoi dell’azienda di trasporto del greggio. “Si era creato in passato un netto distacco tra l’impresa, gli enti e le autorità di controllo – ha dichiarato Scoccimarro -, ma oggi registriamo un cambio di passo importante ed essere chiamati in presenza qui in Consiglio, per la prima volta dopo sette anni e mezzo, lo testimonia concretamente”. L’assessore ha sottolineato come “gli odori non hanno una normativa stringente a livello europeo e nazionale, perché molte delle sostanze volatili responsabili non sono nocive per la salute quanto altri inquinanti, ma ciò non toglie che incidano pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini ed è nostro dovere affrontare questo tema con serietà”. Scoccimarro ha poi richiamato alcune delle iniziative introdotte da Siot, tra cui il progetto dei “nasi addestrati” all’interno dell’azienda.

“Riteniamo utile estendere questa attività anche al territorio, con il coinvolgimento di volontari cittadini non solo di San Dorligo ma anche dei comuni limitrofi, perché l’odore non conosce confini amministrativi. L’esperienza dei cittadini, unita al monitoraggio tecnico-scientifico di Arpa, può contribuire a rendere più efficace il sistema di controllo e segnalazione”. Rivolgendosi alla nuova presidenza di Siot – l’ingegner Gorla è in carica da giugno 2025 – l’assessore ha ribadito le aspettative della Regione: “Siamo e saremo garanti dello sviluppo economico sostenibile, senza preconcetti o ideologie, ma ci aspettiamo investimenti concreti a tutela del territorio. La nostra Regione è pronta a vigilare, ma anche a sostenere chi dimostra con i fatti la volontà di operare nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei nostri cittadini”. L’infrastruttura gestita dal gruppo Tal – con i suoi 750 chilometri di oleodotto e un volume di circa 40 milioni di tonnellate di greggio trasportato nel 2023 – serve il fabbisogno del 10% della popolazione europea.