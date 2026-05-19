Ambiente: Scoccimarro, Fvg primeggia in transizione energetica

“Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più virtuose per transizione climatica. Un risultato che ci viene certificato proprio oggi da Climate Indicators for Italian Regions (Ciro), in collaborazione con Ispra, e che non possiamo che condividere con i grandi player che operano in campo energetico sul territorio regionale come A2A. Risultati frutto di scelte concrete e di ingenti risorse pubbliche investite su progetti condivisi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, intervenuto oggi a Trieste alla presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale del Friuli Venezia Giulia di A2A. Dalla ricerca condotta da Ciro, la regione ha raggiunto il 46% del target rinnovabili al 2030, oltre la media nazionale del 31%. Positivi anche i dati sui nuovi impianti installati nel 2025 e alla diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) che nel 2024 hanno raggiunto quota 28. Nel portare il saluto anche del governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore ha ribadito la linea della Regione Friuli Venezia Giulia, improntata a un approccio concreto alla transizione ecologica: “Non deve essere un’ideologia astratta, ma un percorso pragmatico capace di coniugare tutela dell’ecosistema e competitività del sistema produttivo locale”, aggiungendo che “Vogliamo favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili garantendo al contempo la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e agricolo, offrendo certezze a operatori e cittadini”. Tra i temi centrali, anche il ruolo del grande idroelettrico: “Rappresenta un asset fondamentale per l’autonomia e la sicurezza energetica del territorio. Pur nel rispetto delle diverse posizioni, con realtà come A2A esiste un dialogo leale e costruttivo, che deve proseguire per raggiungere obiettivi comuni di efficienza e sicurezza del sistema”.

“La transizione si realizza coinvolgendo cittadini, imprese ed enti locali. Per questo abbiamo attivato incentivi senza precedenti per il fotovoltaico e promosso con decisione le Comunità Energetiche Rinnovabili” ha detto Scoccimarro, ricordando la nascita della Comunità Energetica Regionale definita “un traguardo storico e un modello concreto di democrazia energetica”. Riferendosi poi a Fvg Energia, l’assessore l’ha definita “Uno strumento operativo indispensabile per coordinare le politiche energetiche, ottimizzare le risorse e accompagnare la Regione verso indipendenza e sostenibilità. Un impegno che le istituzioni non possono perseguire da sole, ma con una visione condivisa e investimenti concreti pubblico-privati per generare effetti duraturi”. Riferendosi al Bilancio presentato da A2A, Scoccimarro ha concluso: “L’impegno come “Life Company” dimostra come l’attenzione al contesto ambientale e sociale possa diventare una leva di competitività. La sinergia tra politiche regionali e sistema industriale è decisiva per garantire qualità della vita oggi e opportunità alle future generazioni”.