Ambiente: Scoccimarro, massima attenzione a comunità di Spilimbergo

“Fruttuoso e costruttivo il confronto con il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli: abbiamo fatto il punto su numerose tematiche di interesse per la collettività locale, inerenti l’ambiente e l’energia, tra le quali l’installazione di un mezzo mobile che quest’oggi viene attivato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Arpa) a Maniago, il località Campagna, per il monitoraggio della qualità dell’aria, e che il prossimo anno sarà attivo nel territorio di Spilimbergo”.

Lo ha sottolineato questa mattina l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che, nel Salone degli stucchi del palazzo del Municipio, ha incontrato il primo cittadino di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, con alcuni componenti dell’esecutivo dell’amministrazione comunale.

“Quella della centralina – è entrato nel dettaglio Scoccimarro – è un’attività che rientra nelle attività programmate dall’Agenzia nell’ambito del focus dedicato alla Pedemontana pordenonese, volto a consolidare l’insieme di conoscenze relative alla qualità dell’aria in quella zona della nostra regione. Dopo Maniago il mezzo si sposterà, come detto, a Spilimbergo, nel 2025, per poi essere trasferito a Fanna nel 2026”.

“Con il sindaco di Spilimbergo e i suoi collaboratori, abbiamo poi preso in esame la prosecuzione dell’iter per la progettazione definitiva della Comunità energetica di Istrago, per la quale sono stati stanziati 2 milioni di euro da parte della Regione” ha aggiunto poi Scoccimarro.

“Rispetto alla tematica delle grandi derivazioni idroelettriche, ho confermato il nostro impegno nel proseguire con l’attuazione della distribuzione dei canoni concessori ai Comuni e alle Comunità montane sui territori dei quali insistono gli impianti”. Al netto dei contenziosi in corso, l’assessore regionale Scoccimarro ha spiegato che, come fatto con A2A, chiederà un incontro ai vertici di Edison per valutare un accordo sulla quota fissa.

Per quanto riguarda, infine, la questione Tagliamento, Scoccimarro ha anticipato l’invio prossimo di una lettera da parte della sua Direzione a tutti i sindaci: nella stessa missiva sarà specificato l’iter che prevederà, per gli affidatari, in primis un confronto con gli amministratori.