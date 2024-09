Amirante, 2 milioni ai Comuni per aumento costi opere di edilizia

“Con il recente assestamento di bilancio la Regione aveva deciso, stanziando la somma complessiva di due milioni di euro, di riproporre la misura a favore degli Enti locali che prevede contributi per finanziare i maggiori oneri derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime per le opere pubbliche che sono finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali. Ora, con il via libera allo specifico bando, si fissano i criteri per la copertura delle spese cui i Comuni devono fare fronte. Si finanzieranno al 100 per cento, non più al 90 per cento come prevedevano i bandi precedenti attivati fin dal 2021, i maggiori oneri in maniera proporzionale al finanziamento regionale”.

Lo ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, illustrando il nuovo bando – approvato nell’ultima seduta della Giunta regionale – che prevede finanziamenti alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri conseguenti all’aumento dei costi per l’approvvigionamento delle materie prime.

Potranno rientrare nei finanziamenti gli enti pubblici che sono beneficiari di un contributo regionale che finanzia, completamente o solo in parte, i lavori di realizzazione, conservazione o manutenzione di un’opera destinata a un fine pubblico o a un pubblico servizio. Il bando prevede che i progetti per lavori non ancora avviati siano finanziati anche se validati successivamente all’entrata in vigore della legge, purché prima della presentazione della domanda.



Il finanziamento copre il cento per cento dei maggiori oneri legati all’aumento dei costi delle materie prime. Se l’opera pubblica è finanziata solo parzialmente dalla Regione il finanziamento viene concesso in maniera proporzionale alla copertura.

La domanda di finanziamento – seguendo la modalità a sportello, dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale della Regione ed entro il 31 ottobre 2024 – dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio all’indirizzo pec: [email protected] sulla base di quanto previsto dallo stesso bando.