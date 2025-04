Amirante, accordo Comune Azzano X-Edr Pn per lavori SR14

“Chiarite le competenze dei lavori di sistemazione della Sr 14, l’Edr di Pordenone ha redatto un accordo da sottoscrivere con il Comune di Azzano Decimo per definire le tempistiche di attuazione e le aree di intervento e procedere celermente all’apertura del cantiere che è ormai improcrastinabile. I ritardi sono dovuti alle difficoltà che si sono create a seguito della riforma delle Uti e dei continui trasferimenti di competenze. Per la Regione l’intervento è strategico e il lavoro è svolto di concerto con l’Edr, in perfetta armonia e sintonia” ha ribadito ancora l’assessore.

È quanto ha chiarito l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante rispondendo a un’interrogazione durante il question time in Aula. Tema al centro dell’interrogazione è la realizzazione dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di un tratto della Sr PN 14 “del Fiume” in via Pedrina, all’interno del centro abitato del Comune di Azzano Decimo.

“La viabilità in quel tratto è di competenza del Comune di Azzano Decimo a partire dalla nuova delimitazione del centro abitato, ai sensi del Codice della Strada. Sebbene inizialmente le risorse fossero state assegnate all’Edr di Pordenone, all’epoca gestore della viabilità e responsabile della messa in sicurezza del tratto in questione, lo scorso febbraio è stato chiarito che la gestione dell’intervento era stata trasferita dall’Edr di Pordenone al Comune di Azzano Decimo nel corso del lungo iter di programmazione” ha spiegato ancora Amirante.

Per questo motivo si rende necessario un nuovo accordo tra Edr e Comune che dovrebbe definire e ripartire le attività tecniche, amministrative e finanziarie necessarie, individuando nel Comune di Azzano Decimo la stazione appaltante. Quest’ultimo provvederà alla rendicontazione delle spese nei confronti dell’Edr, che procederà ai pagamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori.