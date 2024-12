Amirante: al via Cabina di regia logistica regionale

“L’attivazione della Cabina di regia logistica ha l’obiettivo di condividere in modo collegiale le strategie della Regione in termini di pianificazione e programmazione delle infrastrutture, in modo che i nostri operatori economici possano contare su un sistema logistico che funziona in maniera armoniosa e che permette di intercettare in modo più agevole gli investimenti in arrivo da fuori Friuli Venezia Giulia”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha presentato l’istituzione della nuova Cabina il cui protocollo guida è stato approvato oggi nel corso della prima riunione tenutasi a Trieste. Della Cabina di regia fanno parte tutti gli enti e le associazioni che a vario titolo concorrono all’operatività della piattaforma logistica regionale. Ha valenza consultiva e viene presieduta dall’assessore stesso, che la convoca periodicamente per fare il punto sulle principali problematiche di settore.

“Si tratta di un’occasione di confronto e di ascolto – ha rilevato Amirante – particolarmente utile alle viste della definizione del Piano regionale di governo del territorio, in fase di modellazione, e di uno strumento di legge da approntare a breve che deve creare una procedura di valutazione in capo alla Regione a fronte di proposte di insediamenti logistici di natura privata distinti da quelli finanziati dalla parte pubblica in modo tale che siano compatibili con le strategie regionali, senza gravare sulle responsabilità degli enti locali. La Regione – ha aggiunto l’assessore – è chiamata a valorizzare la funzione di scali, interporti e consorzi e a distinguere le proposte di insediamento di valore squisitamente immobiliare, poco utili alla comunità e al territorio, da quelle che invece possono raccordarsi sistema delle infrastrutture pubbliche, portando valore aggiunto. Le variabili della compatibilità urbanistica e della limitazione del consumo di suolo sono fondamentali”.

Nel corso della prima riunione di regia è stato toccato anche il problema della chiusura per due anni del tratto autostradale sloveno da Razdrto fino a Vipavski križ “chiusura – ha spiegato Amirante – che non è stata preceduta da informazioni o consultazioni bilaterali e che può impattare in maniera grave sul traffico su gomma, anche in vista dell’afflusso di vetture maggiorato per l’appuntamento con GO!2025. Sul tema l’Amministrazione regionale è attentissima e sta facendo tutti i passi che le competono”. Tra i nodi emersi nel corso del confronto, l’opportunità di non appesantire di competenze urbanistiche degli enti locali (in particolare gli Edr) sulla configurazione delle future infrastrutture logistiche e di incrementare e qualificare le zone di sosta per i mezzi pesanti sulle arterie regionali, in ossequio a ragioni di sicurezza del traffico e di tutela del benessere dei camionisti.