Amirante, chiusura H4 avrà impatto negativo per Fvg

“La chiusura per lavori della H4 con conseguente interruzione del transito dei mezzi pesanti porterà inevitabili ripercussioni sull’impianto complessivo della circolazione autostradale del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha sostenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, in merito alla prossima chiusura per lavori della superstrada slovena che collega l’A1, all’altezza di Razdrto, con il valico di Gorizia. L’avvio del cantiere è attualmente previsto per l’inizio di dicembre, con la deviazione verso Fernetti dei mezzi pesanti in arrivo dall’Italia, e avrà una durata stimata di 18 mesi.

“Purtroppo la Regione non è stata coinvolta in questa prima fase decisoria – ha chiarito Amirante – . Abbiamo acquisito le informazioni relative alle riunioni tecniche avvenute a fine ottobre e abbiano chiesto alla prefettura di Trieste la convocazione di un incontro urgente, anche per la costituzione di un tavolo permanente per la gestione dell’impatto negativo che subirà il nostro sistema infrastrutturale, tenuto conto che il cantiere durerà almeno fino alla fine del 2026”.