Amirante, dialogo con altre Regioni su politiche abitative

“È risultato particolarmente interessante l’appuntamento alla Conferenza delle Regioni perché ha affrontato temi di grande importanza: le politiche abitative, la copertura dei fondi per gli affitti e per la morosità incolpevole e la rigenerazione urbana. Gli approfondimenti legati alle proposte di legge nazionali hanno alimentato un dialogo molto positivo con gli altri territori del nostro Paese”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante che oggi a Roma ha preso parte alla Commissione sulle politiche abitative della Conferenza delle Regioni.

“Per quanto riguarda i fondi per gli affitti e per la morosità incolpevole in questo momento la Regione Friuli Venezia Giulia è in grado di garantire una copertura totale. Stiamo comunque lavorando insieme alla Conferenza delle Regioni – spiega Amirante – per riattivare questi strumenti che erano stati messi in campo a livello nazionale durante la pandemia”.

“La previsione era che in seguito questa situazione dovesse progressivamente diventare meno grave e che di conseguenza – sottolinea l’assessore – dovesse diminuire anche l’ammontare messo a bilancio per far fronte a queste esigenze. Invece oggi dobbiamo registrare che, a causa dell’aumento dei prezzi e delle tensioni internazionali, il fenomeno non ha subito purtroppo una flessione”.

“Al momento – aggiunge l’esponente della Giunta Fedriga – i 16 milioni di euro stanziati dalla Regione – 8 mln in legge di stabilità e 8 mln in assestamento – risultano indispensabili per garantire, insieme all’apporto assicurato dai Comuni – la copertura dei costi per gli affitti non versati dalle famiglie in difficoltà economiche”.

Al centro dei lavori della Conferenza delle Regioni anche il tema della rigenerazione urbana.

“Si tratta di un argomento molto delicato – ricorda Amirante -. Esiste un decreto legge che va a individuare a livello nazionale i principi generali per la gestione di questi interventi che devono armonizzarsi con le normative regionali e con i piani di governo del territorio già approvati che lo prevedono”.

“Finalità e direttive legate alla rigenerazione urbana che – conclude l’assessore – in Friuli Venezia Giulia stiamo disciplinando attraverso una revisione complessiva della legge urbanistica e dello stesso piano del governo del territorio”.