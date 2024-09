Amirante, Gusti di frontiera banco di prova per GO!2025

“L’intermodalità speciale messa a punto in occasione di Gusti di frontiera rappresenta da un lato un servizio in più offerto a quanti, nel fine settimana, verranno alla grande kermesse ma anche un banco di prova in vista dell’imminente avvio di Go!2025, quando nel capoluogo isontino saranno attesi una grande quantità di visitatori”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante partecipando oggi alla conferenza stampa nel corso della quale sono state illustrate le misure messe in atto per agevolare l’arrivo di turisti a Gorizia in occasione di Gusti di frontiera. Alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna, l’esponente dell’esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha voluto mettere in luce il modo in cui la Regione darà il proprio contributo per rendere più agevole l’arrivo in città per la manifestazione; l’operazione che si inserisce in un più ampio servizio che troverà la sua massima espressione in occasione dell’avvio delle attività per la Capitale europea della cultura in scena a partire da febbraio del 2025.

“Ciò che la Regione ha messo in atto per Gusti di frontiera – ha detto Amirante in conferenza stampa – rientra all’interno del contratto di servizio che abbiamo già in atto sia con Tpl Fvg per la parte riguardante il trasporto su gomma, sia con Trenitalia per ciò che riguarda i treni e andrà a potenziare in maniera molto significativa la frequenza e gli orari per i collegamenti da e per Gorizia. Questo incremento di attività ci permette di aumentare il numero delle persone che possono raggiungere la manifestazione enogastronomica con un mezzo alternativo rispetto alla vettura privata con indubbi vantaggi: il primo ha a che fare con la gestione del traffico locale, visto il grande numero di visitatori attesi mentre il secondo permetterà a chi raggiunge Gorizia un rientro in totale sicurezza, consentendogli di godere di ciò che la festa può offrire”.

“Grandi manifestazioni come Gusti di frontiera – ha proseguito l’assessore regionale – ci permettono di testare il servizio in vista di un evento di caratura internazionale qual è Go!2025. Per quella occasione vorremo far passare un messaggio importante che in qualche modo va ad ampliare ancor più quanto metteremo alla prova in questo fine settimana. Infatti per febbraio del prossimo anno estenderemo l’intermodalità anche al trasporto aereo; l’invito sarà quindi quello di non utilizzare la vettura per raggiungere Gorizia ma di utilizzare treni o autobus per arrivare agli eventi culturali. Lo stesso potrebbe accadere per chi, dall’estero voglia arrivare a Gorizia: lo potrà fare lasciando la vettura allo scalo del Friuli Venezia Giulia dotato di grandi parcheggi e utilizzare mezzi alternativi per giungere in città con il treno o l’autobus in città. Potenziando inoltre il servizio in orario notturno, in occasione di concerti o eventi speciali, daremo la possibilità di raggiungere Gorizia e di tornare indietro senza mettere in grande difficoltà il flusso di traffico in entrata e in uscita dal capoluogo”.