Amirante, lavoriamo a un piano regionale sulle ex caserme

“Le ex caserme sono una grandissima opportunità di rigenerazione urbana in chiave di governo del territorio regionale, opportunità che vogliamo cogliere e inserire in un piano complessivo al quale stiamo lavorando”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, commentando la notizia della cessione al locale Edr (Ente di decentramento regionale) dell’ex caserma Vittorio Emanuele III di Trieste con fini di realizzazione di un campus scolastico e universitario.

“È in corso una valutazione accurata – ha spiegato Amirante – sugli spazi ex militari del Friuli Venezia Giulia. La strategia è di differenziare le ex caserme innervate nei centri abitati, come l’area di via Rossetti a Trieste, suscettibili di un’operazione di rigenerazione, dalle ex caserme immerse in contesti agricoli o di valore paesaggistico. In questo secondo caso occorrerà graduare le tipologie di intervento, che possono giungere fino alla rinaturalizzazione dei siti. In attesa della definizione del piano – ha concluso l’assessore -, bene che ci siano già delle sperimentazioni che poi saranno ricondotte entro una logica regionale coordinata”.